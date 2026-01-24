Gol de José Rivera para el 3-0 de Universitario de Deportes vs. U de Chile | VIDEO: TVPerú
Gol de José Rivera para el 3-0 de Universitario de Deportes vs. U de Chile | VIDEO: TVPerú

ya golea a la Universidad de Chile en la . El ‘Tunche’ Rivera no quiso perderse el protagonismo en la presentación oficial del cuadro merengue y con un golazo de ‘taquito’ dijo presente en el Estadio Monumental. El gol llegó gracias a una especie de centro-remate de José Carabalí, que finalmente terminó en los pies de Rivera.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS