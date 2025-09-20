Gol al último minuto de Alex Valera para el 2-1 de Universitario vs UTC | VIDEO: FOx Sports
Gol al último minuto de Alex Valera para el 2-1 de Universitario vs UTC | VIDEO: FOx Sports

A parecía que se le escapaban 3 puntos valiosos en el . Sin embargo, apareció su goleador: . Como un salvador, convirtió el gol de la victoria para los ‘cremas’ a segundos de acabar el partido ante UTC en el Mansiche de Trujillo. El gol fue convertido en los descuentos (90+8′) lo que desató la algarabía de todos los hinchas de la ‘U’ que acompañaron al cuadro de Jorge Fossati en Trujillo. Con esta victoria el cuadro crema recupera el liderato del torneo local.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS