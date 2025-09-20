Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Al último minuto! Gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario vs. UTC
A Universitario de Deportes parecía que se le escapaban 3 puntos valiosos en el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, apareció su goleador: Alex Valera. Como un salvador, convirtió el gol de la victoria para los ‘cremas’ a segundos de acabar el partido ante UTC en el Mansiche de Trujillo. El gol fue convertido en los descuentos (90+8′) lo que desató la algarabía de todos los hinchas de la ‘U’ que acompañaron al cuadro de Jorge Fossati en Trujillo. Con esta victoria el cuadro crema recupera el liderato del torneo local.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.