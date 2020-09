Sporting Cristal vs. Ayacucho FC (EN VIVO | EN DIRECTO | GOLPERU) se ven las caras por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio de la UNMSM. Ambas escuadras no quieren perder de vista a Universitario, por lo que saldrán con todo en búsqueda del triunfo.

Los celestes llegan mejor a este compromiso, luego de encadenar siete partidos sin conocer la derrota, mientras que los ‘Zorros’ volvieron al triunfo tras dos derrotas consecutivas, por lo que esperan mantener la raca ante los bajopontinos.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC está pactado para este sábado a las 6:00 de la tarde y será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO para todo el país por la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar TV y 714 HD),

Es preciso señalar que la última victoria de los celestes, ante Deportivo Llacuabamba, ubicó al equipo de Mosquera en el tercer puesto de la tabla de posiciones del Apertura, con 22 unidades acumuladas a lo largo de las 13 fechas jugadas.

Ayacucho FC, por su parte, ocupa la sexta casilla, sólo un punto por detrás de los rimenses, a quienes buscan pasar en la tabla de posiciones tras el duelo que van a sostener.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: horarios en el mundo

6:00 p.m. Perú

6:00 p.m. México

6:00 p.m. Ecuador

6:00 p.m. Colombia

7:00 p.m. Venezuela,

7:00 p.m. Bolivia

7:00 p.m. Chile

7:00 p.m. Paraguay

7:00 p.m. Estados Unidos (Miami)

8:00 p.m. Argentina

8:00 p.m. Uruguay

8:00 p.m. Brasil

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: hablan los protagonistas

En conferencia de prensa, el técnico del equipo bajopontino, Roberto Mosquera, se refirió al buen momento que atraviesan sus dirigidos y atribuyó los resultados positivos al arduo trabajo durante los entrenamientos.

“Esto no me parece una racha, porque la racha yo la asocio a una suerte y esto es un trabajo sostenido que ha costado mucho esfuerzo, compromiso, dedicación, profesionalismo y disciplina y los que no pudieron seguir con esta disciplina ya saben todo lo que pasó. Pero creo que nos falta todavía”, sostuvo.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: últimos enfrentamientos

23.09.20 | Llacuabamba 1-4 Sporting Cristal

19.09.20 | Sporting Cristal 2-1 Alianza Huanuco

14.09.20 | Cienciano 0-0 Sporting Cristal

09.09.20 | Sporting Cristal 2-0 San Martín

31.08.20 | AD Cantolao 2-6 Sporting Cristal

24.09.20 | Ayacucho 1-0 Binacional

18.09.20 | Universitario 1-0 Ayacucho

14.09.20 | Ayacucho 1-2 Dep. Municipal

09.09.20 | Grau 2-2 Ayacucho

01.09.20 | Ayacucho 1-2 Carlos Mannucci

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: ¿Dónde se jugará el partido?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Periódicos sin COVID-19 (Depor)