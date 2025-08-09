Desde el Estadio Monumental, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 9 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App.

Universitario vs. Sport Boys juegan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Universitario)
