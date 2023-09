Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 24 de septiembre, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mansiche (Trujillo) y arrancará desde las 5:15 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de GOLPERU y Movistar. Asimismo, recomendamos no ver el duelo por Futbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor. No te lo puedes perder.

Alianza Lima inauguró una tienda oficial en un centro comercial. (Video: Alianza Lima)

Alianza Lima vs. Mannucci: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Franco Zanelatto, Gabriel Costa; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

Mannucci: Manuel Heredia; Marcelo Gaona, Jefferson Portales, Matías Cortave, Mathías Llontop; Gonzáles, Carlos Correa, Raziel García, Léiner Escalante, Javier Núñez y Matías Succar.