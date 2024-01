Universitario vs. Mannucci se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. El partido está programado para este domingo 28 de enero desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche de Trujillo. Para ver la transmisión del encuentro deberás hacerlo a través de la señal de GOLPERU, en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y todos los detalles de este emocionante partido. No te puedes perder el debut de la ‘U’ en 2024, el año de su centenario.

Universitario está listo para enfrentar a Mannucci por el Torneo Apertura 2024. (Video: Universitario)





Universitario vs. Mannucci: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martin Pérez Guedes, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Diego Dorregaray.

Mannucci: Manuel Heredia; Alexis Cossio, Gonzalo Rizzo, Matías Cortave, Marcelo Gaona; Pablo Miguez, Christian Velarde, Nicolás Albarracín; Jhonny Vidales, José Ricardo Cortés, Matías Succar.