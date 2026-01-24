Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Gratis - Noche Crema 2026 EN VIVO, Universitario vs U de Chile vía TV Perú (Canal 7)
Gratis - Noche Crema 2026 EN VIVO, Universitario vs U de Chile vía TV Perú (Canal 7)
La Noche Crema 2026 tendrá el partido (EN VIVO | EN DIRECTO) de Universitario vs. U. de Chile desde el estadio Monumental. La transmisión del choque estará disponible en TV Perú, canal de señal abierta.
TV Perú transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el Universitario vs. Universidad de Chile. El partido será este sábado 24 de enero desde el estadio Monumental y significará la presentación de los dirigidos por Javier Rabanal en la Noche Crema. ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión es exclusiva por TV Perú, canal 7 de señal abierta para todo el Perú. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora comenzará la transmisión del duelo? Este choque está pactado para iniciar desde las 8:00 p.m. (hora peruana), dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Te lo vas a perder?
Universitario vs. Universidad de Chile por Noche Crema. (Video: Universidad de Chile)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.