ESPN EN VIVO transmitirá el (EN DIRECTO), este jueves 19 de marzo donde y son los representantes de Perú. ¿A qué hora inicia la ceremonia? Las acciones inician desde las 6:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). ¿Quién transmitirá esta gala? ESPN es el canal encargado de la transmisión del evento. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad.

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana:

Grupo
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Cienciano (Perú)
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Grupo de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana:

Grupo
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Alianza Atlético de Sullana (Perú)
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Grupos de Cienciano y Alianza Atlético EN VIVO: sorteo de la Copa Sudamericana 2026 vía ESPN y DIRECTV
Grupos de Cienciano y Alianza Atlético EN VIVO: sorteo de la Copa Sudamericana 2026 vía ESPN y DIRECTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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