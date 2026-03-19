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Grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC EN VIVO: sorteo de la Copa Libertadores 2026 vía ESPN y Disney Plus
Grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC EN VIVO: sorteo de la Copa Libertadores 2026 vía ESPN y Disney Plus
Desde la sede de Conmebol, se realizará (EN VIVO | EN DIRECTO) el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. No te pierdas los detalles vía ESPN, donde Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales.
En la sede Conmebol, se realizará el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 (EN VIVO | EN DIRECTO), este jueves 19 de marzo. Los equipos de Sudamérica buscarán empezar su planificación cuando conozcan a sus rivales. Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC son los representantes de Perú. Las acciones inician desde las 6:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). ESPN es el canal encargado de la transmisión del evento. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad.
Grupo de Universitario en la Copa Sudamericana:
Grupo
Por confirmar
Universitario (Perú)
Por confirmar
Por confirmar
Grupo de Cusco FC en la Copa Sudamericana:
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Por confirmar
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Cusco FC (Perú)
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Grupo de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana:
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Por confirmar
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Sporting Cristal (Perú)
Grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC EN VIVO: sorteo de la Copa Libertadores 2026 vía ESPN y Disney Plus SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.