En la sede Conmebol, se realizará el sorteo de la (EN VIVO | EN DIRECTO), este jueves 19 de marzo. Los equipos de Sudamérica buscarán empezar su planificación cuando conozcan a sus rivales. , y son los representantes de Perú. Las acciones inician desde las 6:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). ESPN es el canal encargado de la transmisión del evento. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad.

Grupo de Universitario en la Copa Sudamericana:

Grupo
Por confirmar
Universitario (Perú)
Por confirmar
Por confirmar

Grupo de Cusco FC en la Copa Sudamericana:

Grupo
Por confirmar
Por confirmar
Cusco FC (Perú)
Por confirmar

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana:

Grupo
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Sporting Cristal (Perú)
Grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC EN VIVO: sorteo de la Copa Libertadores 2026 vía ESPN y Disney Plus
Grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC EN VIVO: sorteo de la Copa Libertadores 2026 vía ESPN y Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS