Gu-Rum Choi, futbolista peruano de ascendencia surcoreana, llegó a ADT en 2019 y rápidamente se convirtió en un referente del equipo tarmeño hasta su vuelta a la Primera División en 2022, luego de 31 años de ausencia. El defensa central consiguió en la Liga 1 un rendimiento sostenido que lo llevó incluso a ser parte de la lista preliminar de Jorge Fossati para la Copa América 2024 y soñar con su primera convocatoria a la Selección Peruana; sin embargo, una fuerte lesión que sufrió en la segunda fecha del Torneo Clausura ante Cienciano en el Cusco lo obligará a alejado de los terrenos de juegos lo que resta de la temporada.

En el inicio de la segunda mitad del partido de ADT ante el conjunto cusqueño, en una jugada, Gu-Rum Choi pisó mal y pidió rápidamente su cambio. El futbolista tuvo que salir en camilla, ya que no podía mantenerse en pie, lo que hizo que saltaran las alarmas para sus compañeros y el comando técnico. Aunque se pensaba que se trataba de una simple lesión, el diagnóstico arrojó una rotura del tendón de aquiles, que lo dejará fuera de los campos hasta el próximo año. Depor pudo contactarse con el zaguero, quien contó cómo va su recuperación y cómo viene el duro momento que le toca vivir. Además, también habló sobre los objetivos del cuadro tarmeño, su ilusión de vestir la ‘Bicolor’ y la llegada a Fluminense de Kevin Serna, con quien compartió equipo en 2022 y 2023.

Gu-Rum Choi habló sobre su lesión, la ilusón de jugar en la Selección Peruana y los objetivos de ADT. (Foto: ADT)

Cuéntanos sobre tu lesión, cómo salieron las pruebas y cuánto tiempo estarías de baja

Tuve una rotura del tendón del Aquiles y el tiempo de baja depende de un proceso que va de acuerdo de cada persona. Puede ir de cuatro a seis meses y va a depender de cómo uno vaya evolucionando. No tengo una fecha exacta para volver, pero obviamente no llego a lo que es este Clausura y estoy pensando en recuperarme para llegar bien al próximo año.

Venías teniendo buenos partidos, ¿cómo estás sobrellevando este momento?

Al principio me costó asimilarlo un poco porque creo que a nivel personal y grupal veníamos haciendo las cosas bien. Me había tocado pasar buenos momentos también, entonces sé que es parte de lo que pasamos los futbolistas y siempre estamos expuestos a lesiones y creo que esto te hace más fuerte. Así que ahora tomarlo con paciencia y con buen humor como siempre he sido y volver más fuerte. Ahorita estoy tranquilo, estoy en Lima, ya me operé gracias a Dios y estoy en todo el proceso de recuperación y con buen ánimo.

El equipo tuvo un buen arranque en el Clausura y, aunque estos últimos partidos se cayeron un poco, aún tienen margen para seguir peleando. ¿Qué tan importante ha sido el trabajo de Wilmar Valencia?

Creo que el ‘profe’ es una gran persona, es un buen profesional y ha venido a potenciarnos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero somos un equipo muy corto. Lastimosamente, tanto yo como algunos otros compañeros también estuvieron lesionados y por ahí creo que eso nos complicó, pero hay un grupo muy sano, muy unido y fuerte. Estoy plenamente convencido de que esto va a levantar. Desde aquí siempre estoy pendiente de todos mis compañeros y deseándoles lo mejor.

¿En qué se diferencia Wilmar Valencia con Carlos Desio?

El ‘profe’ Desio vino con una idea de juego de una línea de 5 y el ‘profe’ Wilmar (Valencia) con toda su experiencia creo que respetó el proceso en el que el equipo ya venía adaptado a una idea de juego y trató de potenciar lo que ya se había venido construyendo los primeros meses del año. Obviamente son totalmente diferentes, en personalidad y todo, pero ambos son grandes profesionales. El ‘profe’ Wilmar vino a potenciar al equipo y a tratar de meternos a la cabeza que lo bueno que habíamos hecho en el Apertura lo podíamos seguir manteniendo y mejorando cada día más y bajo eso seguía insistiendo para que el equipo venga en alza. Ambos son grandes personas y grandes técnicos.

Los números de Gu-Rum Choi en 2024:

Campeonato Partidos Minutos Torneo Apertura 16 1.440′ Torneo Clausura 2 140′ Copa Sudamericana 1 90′ Total 19 1.670′

Estuviste en la lista preliminar de la Copa América, ¿el comando técnico de la Selección se contactó contigo por tu lesión?

No he tenido ningún contacto, solamente gente allegada a la Federación se comunicó conmigo para el tema de los trámites, tanto pasaporte y visa (previo a la Copa América de Estados Unidos). Después ya no tuve ningún contacto.

Antes de tu lesión y con el buen inicio de ADT en el Clausura, ¿tenías la ilusión de ser llamado para estos partidos de Eliminatorias?

Yo creo que sí. Todo jugador sueña con poder estar en la Selección y poder estar en el radar. Creo yo que estaba haciendo las cosas muy bien a nivel personal y grupal también, por eso pude estar en esta prelista y después ya obviamente es una lista corta la que queda, tanto para la Copa América como las Eliminatorias, pero yo considero que tengo toda la capacidad de poder estar ahí. Ahorita ya es imposible por el tema de la lesión, pero un jugador sueña siempre con poder jugar en la Selección, creo que es el mayor mérito para hacerlo y estoy convencido de que voy a recuperarme y en algún momento, cuando esté bien, poder tener alguna oportunidad. Siempre voy a soñar con eso, nadie me va a quitar el deseo y las ganas de lo que yo pueda soñar

Gu-Rum Choi tiene 25 años y se convirtió en el líder defensivo de ADT en las últimas temporadas. (Foto: Liga 1)

¿Qué sensaciones tuviste cuando te enteraste del traspaso de Kevin Serna a Fluminense, hablaste con él?

Hablé con él, tenemos una gran amistad. Creo que más allá de lo gran futbolista que es, es una gran persona, un gran profesional y es parte de todo lo que bueno que le viene pasando. Creo yo que se lo merece por la buena persona que es y le deseé lo mejor ya un poco antes de que lo confirmaran en Fluminense, creo que ya venía sonando muy fuerte e incluso algunos compañeros de él en Alianza se habían despedido de él. Merecía que le deseara lo mejor y por ahí pudimos hablar un poco deseándole todos los éxitos porque tiene toda la capacidad de poder lograr sus sueños.

¿Cuál crees que fue el diferencial para que tenga una carrera en ascenso tan rápida, hasta llegar a un equipo importante de Brasil?

Creo que aprovechar las oportunidades. Él hizo un paso por Segunda en Los Chankas, después vino acá a ADT y durante los dos años hizo las cosas muy bien. Eso lo llevó a poder llegar a un equipo grande como Alianza Lima y esos son los partidos donde yo considero que jugar Libertadores ante grandes rivales son los que hacen que tu panorama crezca. Un partido de esos te puede cambiar la vida si lo haces de la mejor manera y creo que eso le pasó a él. Hizo buenos partidos contra el Fluminense, que sirvieron para que él pueda irse, por eso considero que jugar en un equipo grande te abre ese camino si por ahí tienes un buen rendimiento.

¿Para qué está ADT en este Torneo Clausura?

Yo creo que ADT está para tratar de meterse en un torneo internacional, pelear los primeros puestos y tratar de mantenerse en el Top 5 de los mejores equipos. Creo que es un equipo que viene en ascenso, con mucha humildad, que está tratando de hacer las cosas bien, cada año mejorar siempre algo y es un equipo que está en total desarrollo y crecimiento, así que no nos conformamos con lo hecho el año pasado, que si bien fue una buena temporada, el equipo está sosteniendo todo lo bueno que se hizo y quiere seguir escalando. Creo que ese es el panorama y a nivel personal, antes de la lesión, consideraba que el equipo está para pelear el Torneo Clausura y lo sigo considerando más allá de que estos últimos partidos no se hayan dado los resultados. Tenemos el equipo suficiente como para pelear el torneo. Recién vamos un par de fechas, el campeonato es largo y todo puede pasar.





