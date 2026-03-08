Gol de Marlon Torres para el 3-1 de Los Chankas vs. Universitario. (Video: L1 MAX)
Marlon Torres marcó el tercero sobre la U y definió el triunfo del local. Corría el minuto 97 y un contragolpe letal a favor de los Chankas. Marlon Torres aprovechó que la pelota le pasará entre las piernas a Aldo Corzo, luego le ganó en potencia y definió con calidad ante la salida de Diego Romero. De esa manera, Los Chankas sumaron 14 puntos y son líderes de manera parcial tras jugarse 6 fechas de la Liga 1.

