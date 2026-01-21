Guerrero vs. Messi: La Noche Blanquiazul será transmitida por L1MAX EN VIVO.

Este sábado 24 de enero en L1MAX, la Noche Blanquiazul promete convertir nuevamente a Matute en el epicentro del fútbol y el espectáculo. En una jornada cargada de emoción, música y expectativa, Alianza Lima, con Paolo Guerrero, el Depredador, como uno de sus principales referentes, se enfrentará a Inter Miami CF, equipo que llegará al país con Lionel Messi, el “GOAT”, como su máxima figura, en uno de los eventos deportivos más comentados de la temporada.

El partido, que marcará el inicio oficial del año blanquiazul y servirá como presentación del plantel ante su hinchada, se disputará a las 8:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva y L1MAX será el encargado de llevar en vivo esta experiencia a los hinchas. La expectativa por ver en acción al campeón del mundo, sumada al ambiente festivo de la Noche Blanquiazul, convierte este encuentro en una cita imperdible para los aficionados.

La cobertura especial de L1MAX incluirá una previa que arranca desde las 6:00 p.m., con la presentación de todos los planteles de Alianza Lima para esta temporada, así como un espacio único para “El Rayo” Luis Advíncula, como parte de una transmisión que combina fútbol y espectáculo para los hinchas.

Luego, el encuentro contará con la narración de Peter Arévalo “Mr. Peet”, acompañado en los comentarios por Juan Luis Morales y Henry Quinteros, además de la reportería en cancha de Ana Lucía Rodríguez, con transmisión en vivo desde el Alejandro Villanueva.

La transmisión estará disponible de manera exclusiva en L1MAX y en los operadores de TV: Claro TV, Best Cable, DirecTV y Win TV.

Todo el fútbol de la Liga1 2026 en L1 MAX. Todos los equipos en su programación.

A partir de la temporada 2026, todos los partidos y todos los equipos de la Liga 1 se transmitirán en L1MAX, consolidándose como la plataforma exclusiva para disfrutar del fútbol peruano. Con esta cobertura, L1MAX refuerza su posicionamiento como la casa del fútbol local, la marca de referencia y máxima innovación en transmisión deportiva para todos los partidos y eventos clave del fútbol nacional.