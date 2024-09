Este domingo, Sporting Cristal logró una importante victoria ante César Vallejo (4-1). Los celestes siguen firmes en la pelea por quedarse con el Torneo Clausura y ya piensan en lo que se viene en las próximas semanas. Si bien su siguiente rival será Alianza Atlético (19 de octubre por lle la posibilidad de jugarlo en el estadio Alberto Gallardo, idea que no desagrada a Guillermo Farré, director técnico de los rimenses. A propósito de ello, el estratega mostró su postura, dejando claro que todavía no está nada definido.

“Mi apreciación es que siempre un equipo cuando juega todo el año en una cancha, quiere jugar cualquier partido en la misma cancha, en este caso Alberto Gallardo. También entendemos un montón de situaciones, que no es lo mismo jugar en el Gallardo, que jugar en el Nacional, no solo en la parte deportiva, ya que también sería un premio a la gente que no puede concurrir al Gallardo y pueda ir allá”, contó en conferencia de prensa.

Además, Farré contó que están pendiente del desarrollo de esta situación: “Hay otros condicionantes, que hay un partido de la Selección, junto con un par de conciertos, hay que ver la disponibilidad del Nacional, pero eso no corresponde a nosotros tomar esa decisión. No puedo decir dónde se va a jugar porque no hay nada concreto todavía”.

En relación al partido disputado y el presente de Sporting Cristal, el DT mostró su conformidad con el resultado, pero resaltó que hay aspectos por mejorar para lo que resta del torneo. Eso sí, destacó que la parte complementaria fue la razón de la victoria como locales.

“El partido de hoy deja enseñanzas, hoy el grupo se brindó al máximo, estuvimos ansiosos, no estuvimos claros para tener un juego un poco más fluido. Tenemos que jugar a una alta energía sin ser ansiosos para que haya mejores circuitos de pases. En el segundo tiempo tuvimos más paciencia, los espacios se abrieron y fue un juego totalmente distinto”, manifestó.

Santiago González tras anotar con Sporting Cristal

Santiago González aportó un gol en la victoria de Sporting Cristal y contó su senti: “Contento por anotar y dar una asistencia. Tenemos que seguir de esta manera para seguir logrando objetivos que tenemos. El grupo toma la paralización con mucha responsabilidad. Sabemos que tenemos que doblegar esfuerzas para mantener la distancia”.

Por otro lado, resaltó la posición del club en la tabla general: “El acumulado es importante, sabemos que tenemos una diferencia ahí y en el Clausura venimos abajo. Nos quedan estos partidos para sacar la mayor cantidad de puntos y lograr el objetivo que tenemos como grupo”.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 después de la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026. Luego de esos partidos, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Atlético el sábado 19 de octubre, con inicio a la 1:00 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En La Florida, frente a los rivales que tiene, confían en lograr clasificarse a los playoffs del torneo. Por eso, Guillermo Farré deberá jugarse el todo por el todo con sus pupilos en los próximos tres partidos, tras el duelo en el Estadio Campeones del 36, donde dos serán como locales y solo uno como visitante. Universitario de Deportes (L), Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).





