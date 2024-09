Este domingo, Sporting Cristal venció 4-1 a César Vallejo en el Alberto Gallardo por la fecha 13 del Torneo Clausura. En un encuentro donde los celestes llegaban como favoritos, el equipo dirigido por Guillermo Farré mostró su efectividad, destacándose en la zona ofensiva desde los tres cuartos de campo. Los goles fueron anotados por Martín Cauteruccio (doblete), Santiago Gonzales y, al final, Martín Távara. Tras finalizar el duelo, los jugadores bajopontinos analizaron lo que fue el encuentro, así como el momento actual del club y los próximos retos que enfrentarán, con tres partidos aún por disputarse.

Después de siete fechas, ‘Caute’ volvió a anotar, marcando los dos primeros goles de Sporting Cristal, que antes de los 30′ ya estaba en ventaja en el marcador. “Muy contento por el partido más allá de los goles, como lo dije antes, es un gran premio para todo el trabajo del equipo, soy consciente que sin el trabajo del equipo no hubiese llegado a las situaciones de los goles, así que seguir confiando y trabajando que los goles lo pueden hacer cualquiera”, indicó el ‘9′.

“Ahí se nota, cuando uno no es fuerte, no puedo afrontar los otros partidos, pero estoy preparado parar lo que venga. Sé que parte de intentar es equivocarse, pero ninguno no lo hace porque quiere. Los arqueros en ese momento (en lo penales) estuvieron mejores que yo, pero hay que seguir. Hoy (el domingo) fue un gran premio para todo mi esfuerzo”, manifestó el goleador que llegó a los 29 tantos.

Es importante mencionar que, tras este duelo, habrá una pausa para los partidos de la Selección Peruana, lo que permitirá a los clubes aprovechar este tiempo para seguir preparándose. “Es importante para un pequeño descanso, pero hay que volver con todo luego de esos días libres para recargar energía y estar preparado para la recta final que es muy impuramente”, resaltó Martín. Asimismo, mencionó que sus próximos rivales serán como una final. “El más importante es el que sigue. Sabemos que necesitamos sumar en todos los partidos que nos quedan, y seguir metiendo presión, porque es lo más importante es que Cristal se sienta importante, porque lo merece y por lo que trabajamos”.

Con el resultado logrado, los celestes se colocan a dos puntos de Universitario, tanto en el Clausura, donde alcanzaron 25 puntos frente a los 27 de los cremas, como en la tabla acumulada, con 65 puntos contra 67. Al ser consultado sobre esta situación, Cauteruccio compartió sus impresiones. “Nosotros tenemos que mejorar cosas, de tener la posibilidad de ser más protagonistas. Hoy se dio un partido en el cual, por momentos, perdimos la pelota y nos sentimos bien cómodos, pero fuimos contundentes”, precisó.

Por otro lado, también se refirió al presente de Maxloren Castro, quien fue clave en los goles de este domingo en el Alberto Gallardo. Castro brindó la asistencia para el tercer gol y generó el penal que resultó en el cuarto tanto. “Él tiene que llevarlo con tranquilidad, está trabajando para esto. Partido a partido se está viendo un crecimiento; él se siente mucho mejor, con más confianza y eso se nota en la cancha”, declaró.





La palabra de Diego Enríquez y ‘Canchita’ Gonzáles

Tras finalizar el partido, en zona mixta, Diego Enríquez, habló sobre la importancia de sumar de a tres frente a la UCV. “Era obligatorio ganar hoy (el domingo), tuvimos un gran partido, Vallejo también es un equipo que es bastante difícil y que tiene grande jugadores”. Asimismo, habló sobre su presencia en el arco. “Trabajo para ello durante la semana, porque todos los equipo se juegan con Sporting Cristal un gran partido; se esfuerzan para mostrarse y sé que tendrán acciones para lo que trabajo yo para ayudar”, indicó.

Por otor lado, también habló sobre Universitario de Deportes. “Sabemos que la ‘U’ jugará más tarde y tenemos que estar atento a su resultado. Pero más que todo, debemos estar enfocados en nosotros mismos y sumar todos los puntos posibles que vienen”, comentó el golero y precisó que aún siguen en la lucha por el título. “En Cristal la presión siempre va estar la presión pero solo enfocarnos en nosotros para poder mejorar cada semana a semana”.

Por su parte, Christofer Gonzáles habló sobre la importancia de la victoria. “Sin duda, esta victoria se persigue para lo del objetivo, vamos a paso a paso, partido a partido, que es lo primordial y el equipo está bien”, indicó. También habló sobre la para de las Eliminatorias. “Es necesario para el descanso, luego de la seguidillas de partidos importante, donde en una semana salimos dos veces a la altura y ahora lo importante será recuperarse para seguir con los objetivos que tenemos”.

Asimismo, también habló sobre su presente en el once de Guillermo Farré, donde ‘Canchita’, tras su regreso a La Florida, se encuentra consolidado como una pieza importante para la ofensiva. “Es lo que traté buscar al volver. Gracias a Dios me siento muy bien, pero esto es un equipo donde al final los objetivos son grupales”, comentó. Asimismo, también se pronunció sobre lo que significaría jugar contra la ‘U’ en casa, acompañado de su hinchada. “Sería lindo jugar con nuestra gente acá y vamos a ver que pasa”, declaró. Es importante destacar que aún no se definió el lugar donde se jugará este partido correspondiente a la fecha 15 de la segunda parte del torneo.

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 después de la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026. Luego de esos partidos, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Atlético el sábado 19 de octubre, con inicio a la 1:00 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En La Florida, frente a los rivales que tiene, confían en lograr clasificarse a los playoffs del torneo. Por eso, Guillermo Farré deberá jugarse el todo por el todo con sus pupilos en los próximos tres partidos, tras el duelo en el Estadio Campeones del 36, donde dos serán como locales y solo uno como visitante. Universitario de Deportes (L), Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).





