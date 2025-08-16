Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Con dos jugadores de Alianza Lima: el once ideal de octavos de final en Copa Sudamericana 2025
Con dos jugadores de Alianza Lima: el once ideal de octavos de final en Copa Sudamericana 2025
Culminados los partidos de ida, desde Conmebol anunciaron a los mejores futbolistas de la semana. En la nómina se incluyó a jugadores de Alianza Lima, presentes en la victoria contra U. Católica de Ecuador.
Guillermo Viscarra
Guillermo Viscarra
1 / 11
Guillermo Viscarra - Alianza Lima. (Foto: AFP)
2 / 11
Richard Schunke - Independiente del Valle. (Foto: AFP)
3 / 11
Matias Zaldivia - Universidad de Chile. (Foto: AFP)
4 / 11
Samuel Xavier. (Foto: Getty Images)
5 / 11
Damian Batallini - Bolivar. (Foto: AFP)
6 / 11
Gaston Veron - Central Córdoba. (Foto: AFP)
7 / 11
Alan Cantero - Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
La Copa Sudamericana 2025 entró a su etapa decisiva y los octavos de final cuentan con dos equipos peruanos: Alianza Lima y Cienciano. Si bien el ‘Papá’ cayó 2-0 ante Bolívar, Alianza Lima alcanzó una importante victoria ante Universidad Católica de Ecuador (2-0), dejando una grata impresión y ventaja para la vuelta. Desde Conmebol, eligieron al once ideal de la semana en la competencia e incluyeron a dos blanquiazules como Guillermo Viscarra y Alan Cantero. Ambos cumplieron una excelente actuación en el choque, el portero fue clave evitando varios goles y el argentino marcó un doblete para sellar el triunfo. El próximo miércoles irán por la clasificación a cuartos de final.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.