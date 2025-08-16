Guillermo Viscarra - Alianza Lima. (Foto: AFP)
Guillermo Viscarra
Guillermo Viscarra

  • Guillermo Viscarra - Alianza Lima. (Foto: AFP)
  • Richard Schunke - Independiente del Valle. (Foto: AFP)
  • Matias Zaldivia - Universidad de Chile. (Foto: AFP)
  • Samuel Xavier. (Foto: Getty Images)
  • Damian Batallini - Bolivar. (Foto: AFP)
  • Gaston Veron - Central Córdoba. (Foto: AFP)
  • Alan Cantero - Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
  • Lucas Assadi - Universidad de Chile. (Foto: AFP)
  • Agustin Canobbio - Fluminense. (Foto: AFP)
  • Dayro Moreno - Once Caldas. (Foto: Getty Images).
  • Hulk - Atlético Mineiro. (Foto: AFP)
La entró a su etapa decisiva y los octavos de final cuentan con dos equipos peruanos: Alianza Lima y Cienciano. Si bien el ‘Papá’ cayó 2-0 ante Bolívar, ante Universidad Católica de Ecuador (2-0), dejando una grata impresión y ventaja para la vuelta. Desde Conmebol, eligieron al once ideal de la semana en la competencia e incluyeron a dos blanquiazules como y . Ambos cumplieron una excelente actuación en el choque, el portero fue clave evitando varios goles y el argentino marcó un doblete para sellar el triunfo. El próximo miércoles irán por la clasificación a cuartos de final.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

