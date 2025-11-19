Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Luego de 9 meses! Gustavo Cazonatti volvió a las canchas en Sporting Cristal vs. Atlético Grau
Definitivamente, el Sporting Cristal vs. Atlético Grau significó un partido para poder probar algunos jugadores en tienda celeste. Paulo Autuori llevó un equipo alterno e incluyó a Gustavo Cazonatti, quien se recuperó de una dura lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado del campo por nueve meses. El volante brasileño no fue de la partida, pero ingresó a los 74′ para comenzar a tener continuidad. El futbolista de 29 años buscará seguir siendo una opción para lo que resta del año de los celestes. Con el fin del Torneo Clausura, ahora irán por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026, disputando un play-off desde la etapa de semifinales donde esperar conocer a Alianza Lima o Cusco FC como su rival.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.