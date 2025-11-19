Cazonatti regresó en Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Cazonatti regresó en Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Definitivamente, el significó un partido para poder probar algunos jugadores en tienda celeste. Paulo Autuori llevó un equipo alterno e incluyó a , quien se recuperó de una dura lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado del campo por nueve meses. El volante brasileño no fue de la partida, pero ingresó a los 74′ para comenzar a tener continuidad. El futbolista de 29 años buscará seguir siendo una opción para lo que resta del año de los celestes. Con el fin del , ahora irán por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026, disputando un play-off desde la etapa de semifinales donde esperar conocer a Alianza Lima o Cusco FC como su rival.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS