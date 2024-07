Universitario de Deportes goleó por 6-0 a Carlos A. Mannucci en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Un triunfo con autoridad para arrancar el camino en el segundo certamen de la temporada. Luego de la goleada, el defensor Gustavo Dulanto, quien jugó los noventa minutos en el estadio Monumental, se mostró contento por volver a disputar un partido oficial con la camiseta ‘merengue’ y también se refirió a la posible llegada de Raúl Ruidíaz a la institución de Ate.

En primer lugar, el futbolista de 29 años destacó los goles convertidos del cuadro crema luego de no haber podido anotar en los últimos amistosos en la mini pretemporada. “Estoy muy contento por haber vuelto a jugar después de mucho tiempo. Ganamos contundente. Hoy entraron todos los goles de Cusco y los del partido contra Vallejo. Contentos por el triunfo y tenemos que seguir igual para que el Clausura sea crema”, comentó.

Dulanto reconoció que vivió un momento especial el sábado por la noche. “Terminó el partido y me emocioné porque luché para jugar. Si no hubiese estado al nivel, hubiese elegido a otro compañero. El apoyo de mi familia siempre fue importante para mí. Estoy cumpliendo el sueño de mi hija y mi sueño. Este es el inicio y hay que seguir metiéndole que no se ha logrado nada”, agregó.

Gustavo también reveló que se preparó de la mejor forma para este duelo y que seguirá esforzándose para ser una pieza importante en el equipo dirigido por Fabián Bustos. “Yo me estuve preparando mentalmente para si me tocaba o no. La próxima fecha igual ya se levanta la suspensión de Matías (Di Benedetto) y si me toca desde el vamos bien, y si no, normal. A apoyar desde donde me toque, esto es una familia”, añadió.

Por otro lado, el jugador se pronunció acerca de la llegada de Gabriel Costa al club. “Todos sabemos lo que es Gabriel Costa. Jugó en el extranjero, acá en Cristal y Alianza. Viene a sumar. Nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera porque sabemos de la clase de jugador que es. Hay algunos que han compartido con él en la selección. Somos una familia y al que venga vamos a apoyar como lo han hecho conmigo”, sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras sobre la posible incorporación de Raúl Ruidíaz. “Todos sabemos lo que es Raúl para la ‘U’, la gente lo quiere mucho, nosotros lo respetamos mucho. Hablando como hincha, me gustaría que Raúl Ruidíaz esté acá porque somos un gran equipo y la llegada de gente como él y como ‘Gabi’ Costa daría algo más al equipo. Ojalá que pueda venir”, sentenció.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36, en Piura, por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro se disputará el domingo 21 de julio desde la 1:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Es una plaza complicada.

Posteriormente, los ‘cremas’ tendrán que prepararse para enfrentar a Alianza Lima en el estadio Monumental de Ate. Será un compromiso decisivo para ambos clubes, que tienen el objetivo de luchar por el Clausura. El clásico del fútbol peruano está pactado para jugarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 de la noche (horario en Perú y Colombia) y será transmitido a través de GOLPERU.





