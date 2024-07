Cuando Kevin Serna dejó el Sportivo Luqueño de Paraguay en el 2021 para sumarse al Cultural Santa Rosa –hoy llamado Los Chankas–, jamás imaginó que su carrera futbolística tendría un veloz despegue como viene sucediendo desde que pisó por primera vez el Perú. Después de dos temporadas en ADT (2022-2023), le tocó dar el salto a un club grande como Alianza Lima y asumir mayores responsabilidades gracias a sus características ofensivas. Así pues, se vistió de blanquiazul para ser el elemento más desequilibrante del plantel de Alejandro Restrepo y permitir que la hinchada victoriana deje atrás el trágico final del 2023, volviendo a soñar con el título nacional en esta campaña.

Sin embargo, en pleno arranque del Torneo Clausura 2024, los planes para los ‘Íntimos’ tuvieron un giro inesperado a raíz de un interés formal por parte de Fluminense. Las negociaciones prosperaron rápidamente y el vigente campeón de la Copa Libertadores cerró el trato en 2 millones de dólares, 500 mil menos de lo que estaba tasado su cláusula de rescisión. De esta manera, con un vínculo por tres años y medio, el nacido en Popayán se marchará al balompié brasileño dejando una importante suma de dinero en las arcas victorianas. A propósito de esta millonaria transferencia, en Depor haremos un recuento de las últimas grandes ventas que salieron de nuestro país al extranjero.

Kevin Serna se irá de Alianza Lima habiendo marcado tres goles en 22 partidos. (Foto: Getty Images)

Apuesta del City Group

Formado en Regatas Lima y las divisiones menores de Sporting Cristal, Kluiverth Aguilar fue comprado por Alianza Lima en el 2019 cuando todavía tenía 16 años y, en lugar de llevarlo de a pocos, apostaron en grande y les respondió cerrando la temporada siendo titular en aquel equipo que perdió la final nacional ante Deportivo Binacional. En el 2020, el City Group se fijó en él y desembolsó 2.5 millones de euros para hacerse con sus servicios cuando cumpliera la mayoría de edad. Al año siguiente, el grupo empresarial dueño del Manchester City lo ubicó en el Lommel SK de la Segunda División de Bélgica, donde sigue hasta el día de hoy. Tuvo una excelente curso 2023-24 y casi consigue el ascenso en el fútbol belga.

Un ‘Rayo’ en México

La excepcional actuación de Wilmer Aguirre con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010, no pasó desaparecido en el extranjero. Los tres goles y ocho asistencias, hicieron que el ‘Zorrito’ fuera pieza fundamental para que aquel equipo dirigido por Gustavo Costas se quede a nada de clasificar a los cuartos de final de aquella edición del certamen continental. Con este antecedente, San Luis de México no dudó en pagar 1.5 millones de euros para llevárselo y que así consume su segunda experiencia fuera del Perú, ya que previamente había pasado por el Metz de Francia. El pisqueño estuvo en los ‘Gladiadores’ hasta mediados del 2013, para después volver a La Victoria.

Dejó de ser ‘Pierito’

Después de ser elegido el mejor futbolista de la Liga 1 2023 y pieza fundamental dentro del Universitario que salió campeón, Piero Quispe, con 22 años, dio el salto al fútbol mexicano para fichar por Pumas UNAM en una transferencia que rondó los 1.38 millones de euros. El vínculo con los ‘Felinos’ es hasta diciembre del 2026 y ya disputó su primer certamen, el Torneo Clausura 2024, marcando un gol en 17 compromisos disputados. Luego de una discreta participación con la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos, el volante nacional está próximo a comenzar su segunda campaña con los dirigidos por Gustavo Lema.

Piero Quispe lleva un gol con Pumas UNAM. (Foto: Pumas UNAM)

Una venta para la historia

Hablar Claudio Pizarro son palabras mayores. Más allá de números, su salida del fútbol peruano al alemán representó un golpe importante en el mercado de pases para que se abrieran las puertas a otros compatriotas, quienes años después siguieron sus pasos. Tras un espectacular arranque de temporada 1999, en donde anotó 18 goles en 22 encuentros, Werder Bremen concretó su traspaso desembolsando 1.5 millones de euros, una cifra que terminó siendo una ganga por todo lo que el ‘Bombardero de los Andes’ logró en tierras teutonas. Su caso sigue siendo de los pocos ejemplos que los chicos de ahora deberían seguir: emigrar para no volver más.

Un ‘Galáctico’

Con tres años en el plantel principal, Jefferson Farfán demostró en el 2004 que ya estaba listo para dejar Alianza Lima y darle otro rumbo a su carrera. Así pues, después de contribuir con 14 goles para que los blanquiazules se lleven el Torneo Apertura de aquel año, se cerró su pase al PSV Eindhoven de la Eredivisie por 3.5 millones de euros. Con el cuadro neerlandés estuvo cuatro temporadas hasta marcharse al Schalke 04 de Alemania, contribuyendo con 67 goles y 25 asistencias en 169 partidos jugados, además de cuatro ligas locales y una Copa de los Países Bajos. El resto es historia. Como diría ahora la ‘Foquita’: cero pisa paja.

Jefferson Farfán se marchó al PSV con 20 años. (Foto: Getty Images)

Un momento mágico

Aunque por estos días esté lejos del radar de la Selección Peruana, hubo un tiempo en donde Yordy Reyna ilusionó a todos y a punta de goles se ganó el apodo de la ‘Magia’. Debutó profesionalmente en el 2011 con Alianza Lima y en el 2013 tuvo su año de explosión, principalmente por lo que hizo en el Sudamericano Sub-20 donde la ‘Blanquirroja’ casi consigue el boleto al Mundial de Turquía. Por tal motivo, el Red Bull Salzburgo de Austria pagó 1.5 millones de euros por su traspaso y dejó La Victoria a mediados de dicha temporada. Desde entonces no ha regresado a la Liga 1, militando por clubes de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Rusia –hace unos días fue prestado al Rodina Moscú del ascenso ruso–.

No quiso ser el ‘Rei’

De Reimond Manco se han escrito infinidad de historias y la mayoría ligadas a hechos extradeportivos. No obstante, eso no quita que en su momento demostró tener un talento especial dentro de nuestro balompié, una calidad única que lo hacía diferente al resto y que pintaba para liderar a una generación carente de éxitos, acostumbrada a fracasos y a desilusiones constantes. Lamentablemente los 1.8 millones de euros que el PSV Eindhoven pagó por él a Alianza Lima, se fueron al agua. Esa inversión del cuadro europeo solo tuvo como respuesta su poca adaptación a las exigencias del fútbol de élite y un sinfín de excusas para volver al Perú. Sin trono ni un balón al lado, ni nadie quien lo comprenda, Reimond Orangel Manco Albarracín no llegó a ser el rey que todos le obligamos que fuera.

Reimond Manco solo disputó cinco partidos oficiales con el PSV. (Foto: PSV)

Otros casos

En la lista de grandes transferencias del fútbol peruano al exterior hay casos de todo tipo. Algunos emigraron para aprovechar la oportunidad de seguir creciendo en sus respectivas carreras, a otros les costó consolidarse pero les sirvió para tomar impulso, mientras que hubo jugadores que solo fueron de paseo. Carlos Ascues, por ejemplo, le costó 1.5 millones de euros al Wolfsburgo y dejó Melgar para tener un paso fugaz por Alemania. El contexto de Roberto Silva al Werder Bremen por 1.3 millones de euros fue muy particular, pues años después este reveló que en el 2001 dejó Sporting Cristal entre engaños. Aquí también podemos citar el caso de Alex Valera, de Universitario a Al Fateh por 1.3 millones de euros; Edison Flores, de la ‘U’ al Aalborg de Dinamarca por 1.25 millones de euros; Gabriel Costa, de Sporting Cristal a Colo Colo por 1.13 millones de euros –con el pase de Christofer Gonzales como parte del pago–.

Año Jugador Club de procedencia Club comprador Monto 1999 Claudio Pizarro Alianza Lima Werder Bremen 1.5 millones de euros 2001 Roberto Silva Sporting Cristal Werder Bremen 1.3 millones de euros 2004 Jefferson Farfán Alianza Lima PSV Eindhoven 3.5 millones de euros 2008 Reimond Manco Alianza Lima PSV Eindhoven 1.8 millones de euros 2010 Wilmer Aguirre Alianza Lima San Luis de México 1.5 millones de euros 2013 Yordy Reyna Alianza Lima Red Bull Salzburgo 1.5 millones de euros 2015 Carlos Ascues Melgar Wolfsburgo 1.5 millones de euros 2016 Edison Flores Universitario Aalborg 1.25 millones de euros 2018 Gabriel Costa Sporting Cristal Colo Colo 1.13 millones de euros 2019 Kluiverth Aguilar Alianza Lima City Group 2.5 millones de euros 2022 Alex Valera Universitario Al Fateh 1.3 millones de euros 2023 Piero Quispe Universitario Pumas UNAM 1.38 millones de euros

Los últimos grandes fichajes exportados del fútbol peruano.





