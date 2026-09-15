GWM, representada en el Perú por Inchcape -la distribuidora automotriz más grande del mundo-, continúa fortaleciendo su vínculo con Sporting Cristal a través de nuevas experiencias para la hinchada celeste. En esta oportunidad, la marca realizó una firma de autógrafos con tres jugadores del club en su nueva tienda exclusiva, Autoland Surco, donde los aficionados pudieron compartir un momento cercano con Hernán Barcos, Michael Hoyos y Diego Enríquez, y además conocer el portafolio integral de la marca.

La actividad, denominada “Firma Celeste”, se llevó a cabo en Autoland Surco y congregó a hinchas del club y público en general. Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías y recibir autógrafos de los futbolistas, en un encuentro que permitió trasladar la experiencia del vínculo entre GWM y Sporting Cristal fuera de la cancha.

El portafolio GWM en Autoland Surco

Además de compartir con los jugadores de Sporting Cristal, las personas pudieron recorrer el showroom de Autoland Surco, conocer los vehículos de GWM y recibir asesoría personalizada por parte del equipo comercial.

Dentro del portafolio exhibido en la tienda exclusiva, los asistentes pudieron conocer los principales modelos de las submarcas de GWM, las SUVs de Haval y Tank, así como las pick-ups Poer y Wingle. De esta manera, la marca distribuida por Inchcape presentó una oferta que reúne distintas alternativas de movilidad y que incorpora atributos de tecnología, seguridad, confort y desempeño.

“En GWM queremos que nuestro vínculo con Sporting Cristal también se viva fuera de la cancha. Esta firma de autógrafos nos permitió acercar a los jugadores a su hinchada y recibir a las familias en nuestra nueva tienda exclusiva, Autoland Surco, un espacio moderno y cómodo donde pudieron conocer todo el portafolio de la marca. Aquí encontrarán nuestras SUVs Haval y Tank, así como las pick-ups Poer y Wingle, además de un equipo preparado para brindarles asesoría personalizada y acompañarlos durante todo el proceso de compra”, señaló Francisco Accinelli, Brand Manager de GWM Perú.

Con esta iniciativa, GWM continúa desarrollando nuevas experiencias en el marco de su vínculo como auspiciador oficial de Sporting Cristal, buscando generar espacios de encuentro con la hinchada y fortalecer su cercanía con los aficionados. La firma de autógrafos en Autoland Surco se suma así a las acciones que la marca viene impulsando junto al club durante la temporada 2026.

Conoce la propuesta de GWM en Autoland Surco

En el nuevo showroom de la marca, los visitantes podrán recibir asesoría personalizada sobre los modelos disponibles y conocer las alternativas comerciales de GWM, con precios desde $15,190 dólares, bonos de hasta $4,000 y opciones de financiamiento. Asimismo, determinados modelos cuentan con una garantía de hasta 6 años o 200,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La nueva tienda exclusiva de GWM en Surco es operada por Autoland, empresa con 29 años de trayectoria en el mercado peruano y parte del grupo Bruno Fritsch, que cuenta con más de 45 años de experiencia en el sector automotriz en Sudamérica. El espacio dispone de un showroom especializado y de un equipo comercial que acompaña a los clientes en la elección y compra del vehículo, así como en el acceso a opciones de financiamiento, servicio posventa, repuestos y accesorios, mediante una atención cercana y personalizada.

La tienda se encuentra ubicada en la avenida Alfredo Benavides 3900, Santiago de Surco, y atiende de lunes a sábado de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

GWM y Sporting Cristal llevaron la experiencia de la ‘Firma Celeste’ a la nueva tienda de la marca en Surco. (Difusión)