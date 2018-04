Hansell Riojas listo para debutar en Alianza Lima: "Será un lindo duelo enfrentar a Emanuel Herrera" 

La poca continuidad que tenía en Belgrano hizo que Hansell Riojas tomara la decisión de rescindir su contrato en Argentina. Él solo quería jugar. Y no tuvo que esperar mucho tiempo. Es que apenas llegó a Perú, la administración de Alianza Lima lo aseguró.

En verdad, Pablo Bengoechea nunca le perdió el rastro. Sabía que en el ‘Pirata’ había jugado como lateral, y para eso lo trajo. “El profesor me dijo que me quería en ese puesto y acepte el reto”, confesó.

Han pasado por ahí Garro, Cotrina y Marina, pero ninguno convenció al DT

El profesor fue claro conmigo, me dijo que jugaré de lateral. Conozco el puesto, fui lateral en mis inicios, pero luego me hice central. En Belgrano, en todos los partidos jugué en esa posición. Y me fue bien.

¿Crees que ante Palmeiras se notó que ese es el punto débil de Alianza?

Al margen del resultado, se hizo un buen partido. Como todo rival de Copa, fue complicado, pero trataremos de ayudar.

Bengoechea dijo que contra Cristal podrías jugar. ¿Estás listo para el segundo debut?

Con Belgrano jugaba todos los partidos de reserva, tuve continuidad. En la parte física estoy 10 puntos. Iba a debutar ante Ayacucho, pero me enfermé. Estoy listo para jugar.



Vuelves en un momento difícil. Vienen Cristal, la ‘U’ y el equipo no va bien en el Torneo de Verano...

Llego con muchas ganas de aportar y cobrarme mi revancha para ser campeón. Sigo el campeonato, a Cristal lo tengo estudiado. Será un lindo duelo enfrentar a Herrera.

¿Y sueñas con volver a la selección?

Estoy feliz porque muchos de mis amigos consiguieron el objetivo. Sueño con volver mas adelante. Solo espero jugar y tener continuidad.

