Hoy se vivió una jornada intensa en el estadio Alejandro Villanueva, pues Alianza Lima dependía de sí mismo para ganar el Torneo Clausura 2022 y clasificar de manera directa la final de la Liga 1. Hernán Barcos fue clave en la consecución de dicho objetivo y, a pesar de que no completó el partido ante ADT por una lesión, tras el pitazo final dejó en claro que hará todo lo posible por recuperarse.

Cuando corría el minuto cuarenta del primer tiempo, el delantero argentino tuvo que ser sustituido por Óscar Pinto debido a que no pudo continuar en el terreno de juego por una molestia. A pesar de que las imágenes no dejaban una buena señal sobre su estado físico, el ‘9′ se encargó de poner paños fríos al asunto.

“Espero que bien, estoy con un dolor en la espalda y la cintura. Es un espasmo que espero no me y traiga mayores problemas. No me gusta salir, traté de continuar pero luego no podía ni correr y estaba perjudicando más que ayudando”, contó en diálogo con ‘GOLPERU’.

Su importancia en Alianza Lima ha sido tal que en los últimos encuentros, que solo en el Torneo Clausura marcó diez goles y sirvió dos asistencias. No cabe dudas de que es clave en el esquema de Guillermo Salas, por lo que una posible ausencia en las finales –la ida el 9 de noviembre y la vuelta el 12 del mismo mes– sería perjudicial para los ‘Íntimos’.

“Como sea voy a estar en la final. Voy a estar a disposición, trabajaré todos estos días para llegar al 100% al 9 (de noviembre, fecha de la primera final)”, aclaró el ‘Pirata’, muy convencido de que tendrá el tiempo suficiente para estar en óptimas condiciones para los encuentros de la definición del título.

“Hermoso, difícil, impensado por momentos, pero la verdad que hicimos un gran trabajo. Nosotros, el cuerpo técnico, los dirigentes, los hinchas. Estuvimos todos juntos y eso es Alianza Lima”, subrayó, cuando consultado sobre el recorrido de los ‘Victorianos’ a lo largo del campeonato.

Finalmente, en referencia a su continuidad en Alianza Lima para el 2023, Hernán Barcos dejó abierta la posibilidad de seguir en el plantel, pues es su deseo. “Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso y ojalá se me pueda dar”, puntualizó.





