Si Andahuaylas fue una fiesta con la consagración de Universitario de Deportes como campeón nacional, en Matute se vivió todo lo contrario. Alianza Lima cayó (1-2) ante Cusco FC y se quedó en el segundo lugar del Torneo Clausura y en la cuarta ubicación de la tabla acumulada, redondeando así una campaña irregular, que los llevará a ser Perú 4 en Copa Libertadores. En tienda blanquiazul, el malestar es notorio y Hernán Barcos, uno de los capitanes del equipo, tomó la palabra en la salida del estadio.

“Muy tristes. Creo que el equipo hizo de todo para ganar el partido, pero no se nos dio. Muy triste porque no era lo que queríamos, lo que esperábamos. Nos duele mucho. Ahora a descansar y pensar en todo lo que se viene”, declaró el delantero argentino quien no fue parte del partido debido a una lesión que lo dejó fuera del Torneo Clausura.

El ‘Pirata’ también dejó un sentido mensaje a la hinchada, teniendo en cuenta que siempre tuvieron una buena asistencia en los estadios: “Con dolor, que siga creyendo en Alianza. No sabemos quién se queda, quién se va o quién sigue. El hincha es de Alianza y la gente debe valorizar al grupo que le toque”.

Por otro lado, evitó contabilizar los errores que cometieron: “Si uno se pone a ver para atrás, hay muchas cosas que podríamos mejorar. Hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar lo que fallamos para no volver a hacerlo”. En relación a la renovación de su contrato con la institución, respondió: “Estamos conversando y esperamos llegar a un acuerdo”.

En lo que respecta a la temporada, Hernán Barcos fue una de las piezas claves en ataque para Alianza Lima. La escuadra blanquiazul tuvo diversas complicaciones por lesiones, pero el ‘Pirata’ fue uno de los más constantes. En total, disputó 28 partidos de Liga 1, entre Apertura y Clausura. Además, marcó 14 goles, siendo el máximo anotador de la escuadra blanquiazul.





¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal , que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

