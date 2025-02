Iniciada la temporada en la Liga 1, aún parece que hay algunos clubes que tienen varios aspectos por definir de cara al resto del torneo peruano. Este es el caso de UTC, que todavía no ha podido contar con la presencia de su entrenador, el colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, quien fue anunciado como DT de los cajamarquinos para este 2025. No obstante, pese a todo lo dicho por el club hasta el momento, finalmente todo hace indicar que el técnico no se sentará en el banquillo del cuadro norteño.

Tal como informó el periodista Luis Padilla en su cuenta de ‘X’, el comando técnico del ‘Bolillo’ Gómez habría dado una conferencia de prensa para comunicar que el entrenador colombiano de 69 años no se encuentra bien de salud y que ‘’está en proceso de recuperación’’, por lo que no será capaz de dirigir a UTC.

‘‘Es oficial. Hernán Gómez no será técnico de UTC de Cajamarca. En conferencia de prensa, el CT del colombiano confirmó que en estos momentos Gómez está en proceso de recuperación y no se sentará en el banquillo del Gavilán’’, escribió Luis Padilla, confirmando que los cajamarquinos se quedaron sin DT.

Es oficial.

Hernán Darío Gómez no será técnico de UTC de Cajamarca.

En conferencia de prensa, el CT del colombiano confirmó que en estos momentos Gómez está en proceso de recuperación y no se sentará en el banquillo del Gavilán. — Luis Padilla mALca (@noell75) February 11, 2025

Hace algunas semanas, Joaquín Ramírez, presidente de UTC, justificó la ausencia del ‘Bolillo’ Gómez argumentando que se debía a una cita médica. No obstante, el representante del estratega, Ricardo Pachon, habló sobre este suceso afirmando que el retraso responde a un mal manejo en la negociación por parte del club.

El periodista Gustavo Peralta fue quien dio a conocer esta información a través de sus redes sociales, donde citó las declaraciones del agente. “Ricardo Pachon, agente FIFA y representante de Hernán Darío Gómez, aclara de manera enfática que es falso que el técnico colombiano no pueda dirigir a UTC por un tema de salud y menos estar en ciudades de altura por varios meses”, indicó.

Posterior a ello, hizo sentir la incomodidad que estas declaraciones habrían generado: “Están contrariados por esa información. Señala que el problema es que el club de Cajamarca no ha tenido una correcta negociación con él y con el ‘Bolillo’. Tanto así que durante todo este tiempo no hubo contacto directo con el agente para tratar los temas contractuales”, finalizó en su cuenta de ‘X’.

¿Cuándo fue anunciado el ‘Bolillo’ en UTC?

Cuando todo apuntaba a que el técnico de UTC, Hernán ‘Bolillo’ Gómez, llegaría a Cajamarca el lunes 13 de enero para la pretemporada del ‘Gavilán’, hubo un cambio de planes. Según informó la periodista Jany Arana, el técnico colombiano no llegó en la fecha previsto debido a que fue operado y tuvo que estar en un proceso post operatorio de dos a tres semanas, que de momento se ha alargado.

Recordemos que fue el propio gerente deportivo de UTC, ‘Beto’ Cabanillas, quien anunció que el ‘Bolillo’ llegaría al Perú el lunes 13 de enero, pero este tema médico trastocó los planes del ‘Gavilán’. En su debut en la Liga 1, frente a Sport Huancayo, el equipo estuvo bajo las órdenes del asistente técnico Mauro Reyes.

Así anunció UTC a Hernán ‘Bolillo’ Gómez como su nuevo entrenador para esta temporada (Foto: UTC).

UTC, que estuvo peleando por no descender en la Liga 1 2024, hasta el momento anunció a Manuel Heredia, Brandon Palacios, Erinson Ramírez, Piero Serra, Johan Gonzales, Luis Garro, José Luján, Cristian Mejía, Leonardo Rugel, Roberto Villamarín, Joaquín Aguirre, Diego Campos, Leonardo de la Cruz, Luis Álvarez y los colombianos Romir Balanta, Farid Romero y Yehider Ibargüen, como sus refuerzos.





TE PUEDE INTERESAR