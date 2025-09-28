Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Insólito: hinchas de Cienciano lanzaron billetes con rostro de Gaspar Gentile y Josué Estrada
En la previa del partido ante Alianza Lima, hinchas del ‘Papá’ lanzaron estos billetes a los actuales jugadores íntimos y que se fueron del Cusco antes del Torneo Clausura. Los jugadores lo tomaron con humor.
Hinchas de Cienciano le lanzaron billetes a Gaspar Gentile y Josué Estrada. (VIDEO: L1 MAX)
Insólito. Gaspar Gentile y Josué Estrada tuvieron un curioso recibimiento con Alianza Lima en su regreso al Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Cienciano, su exequipo. Ambos se fueron del ‘Papá’ luego de culminar el Torneo Apertura, por lo cual los hinchas locales quedaron enfadados con dicha actitud y prepararon unos billetes con el rostro de ambos futbolistas. Los lanzaron a la cancha y tanto Gentile como Estrada tomaron con humor este gesto. Sin dudas, no son queridos por la hinchada del cuadro cusqueño.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.