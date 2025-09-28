Hinchas de Cienciano le lanzaron billetes a Gaspar Gentile y Josué Estrada. (VIDEO: L1 MAX)
Insólito. y tuvieron un curioso recibimiento con en su regreso al Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a , su exequipo. Ambos se fueron del ‘Papá’ luego de culminar el Torneo Apertura, por lo cual los hinchas locales quedaron enfadados con dicha actitud y prepararon unos billetes con el rostro de ambos futbolistas. Los lanzaron a la cancha y tanto Gentile como Estrada tomaron con humor este gesto. Sin dudas, no son queridos por la hinchada del cuadro cusqueño.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

