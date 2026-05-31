¡Increíble remontada! Cienciano golpeó dos veces y le volteó el partido a Cristal en ocho minutos
¡Increíble remontada! Cienciano golpeó dos veces y le volteó el partido a Cristal en ocho minutos

En apenas ocho minutos, pasó de tener el partido bajo control a verse abajo en el marcador. Tras el 2-1 anotado por Maxloren Castro al inicio del complemento, el conjunto rimense no logró sostener su ventaja y sufrió dos golpes consecutivos de Cienciano. A los 60 minutos, Matías Succar apareció en el primer palo para igualar el encuentro, mientras que a los 68′, Alejandro Hohberg aprovechó las facilidades defensivas de la visita y definió con sutileza ante Diego Enríquez para consumar la remontada cusqueña y establecer el 3-2 en el Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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