Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Increíble remontada! Cienciano golpeó dos veces y le volteó el partido a Cristal en ocho minutos
¡Increíble remontada! Cienciano golpeó dos veces y le volteó el partido a Cristal en ocho minutos
Cuando parecía tener el triunfo encaminado, Sporting Cristal dejó escapar su ventaja en Cusco. Matías Succar igualó las acciones a los 60′ y, ocho minutos después, Alejandro Hohberg aprovechó las desatenciones defensivas para firmar el 3-2 a favor del ‘Papá’.
¡Increíble remontada! Cienciano golpeó dos veces y le volteó el partido a Cristal en ocho minutos
En apenas ocho minutos, Sporting Cristal pasó de tener el partido bajo control a verse abajo en el marcador. Tras el 2-1 anotado por Maxloren Castro al inicio del complemento, el conjunto rimense no logró sostener su ventaja y sufrió dos golpes consecutivos de Cienciano. A los 60 minutos, Matías Succar apareció en el primer palo para igualar el encuentro, mientras que a los 68′, Alejandro Hohberg aprovechó las facilidades defensivas de la visita y definió con sutileza ante Diego Enríquez para consumar la remontada cusqueña y establecer el 3-2 en el Inca Garcilaso de la Vega.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.