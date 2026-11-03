Horacio Melgarejo discute con Gonzalo Aguirre. (Video: L1MAX)
Horacio Melgarejo discute con Gonzalo Aguirre. (Video: L1MAX)

Un momento caliente se vivió en pleno partido en Matute. Sobre los 77 minutos, posterior al gol de , sorprendió moviendo la banca y decidió meter a Didier La Torre para sacar a . ¿Lo curioso? Aguirre llevaba apenas 17 minutos en cancha, pues a los 60′ había entrado por Robles. El mismo Aguirre no podía creerlo y le reclamó a Melgarejo, hasta que Kevin Becerra lo cruzó para que salga de la cancha. Ya sentado en la banca de suplentes, el volante se puso a llorar.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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