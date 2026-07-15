Hyundai renueva por dos temporadas más su compromiso con el Club Alianza Lima

El Club Alianza Lima y Hyundai consolidan una alianza que continúa creciendo. La marca automotriz renovó por dos temporadas más su patrocinio con la institución blanquiazul, reafirmando la confianza en un proyecto deportivo e institucional que sigue fortaleciendo al Club dentro y fuera de las canchas.

Como parte de esta renovación, Hyundai realizó la entrega de una flota de 40 vehículos que acompañará el traslado de los equipos de fútbol masculino, fútbol femenino y vóley, además del comando técnico, directivos y personal administrativo del Club. La flota está conformada por los modelos Hyundai Tucson, Hyundai Palisade Hybrid, Hyundai Santa Fe y Hyundai Staria, vehículos que destacan por su seguridad, tecnología, confort y versatilidad, características que responden a las necesidades de movilidad de nuestra institución.

La renovación refleja la confianza mutua construida desde el inicio de la alianza en 2024 y reúne a dos instituciones que comparten valores como el compromiso, el trabajo en equipo, la perseverancia y la búsqueda permanente de la excelencia. Durante este nuevo periodo, Hyundai continuará acompañando el crecimiento deportivo e institucional de Alianza Lima.

“En Hyundai creemos que el deporte tiene el poder de inspirar, unir comunidades y transformar vidas. Nos llena de orgullo renovar esta alianza con el Club Alianza Lima por dos años más. Compartimos valores como el esfuerzo, la pasión y la excelencia, y queremos seguir acompañando al Club con soluciones de movilidad que contribuyan al desarrollo de sus actividades deportivas e institucionales”, señaló Guillermo Gonzales, gerente de Marketing y Experiencia de Clientes de Gildemeister.

Desde el inicio de esta alianza, Hyundai y Alianza Lima han desarrollado diversas iniciativas dirigidas a la familia blanquiazul, entre ellas activaciones durante los torneos nacionales, sorteos de entradas para los encuentros del primer equipo y del plantel femenino, además de campañas que han permitido a miles de aliancistas vivir de cerca la pasión por nuestros colores.

“Para Alianza Lima es muy valioso contar con un socio estratégico como Hyundai, que ha demostrado un compromiso genuino con nuestro crecimiento institucional y deportivo. Esta renovación nos permitirá seguir fortaleciendo nuestros proyectos y brindar mejores herramientas para nuestros equipos. Agradecemos la confianza y el respaldo que nos han brindado desde el inicio de esta alianza”, destacó Diego Montoya, gerente de Comercial Marketing y Comunicaciones del Club Alianza Lima.

La renovación de esta alianza marca una nueva etapa para Hyundai y Alianza Lima. Juntos continuarán desarrollando iniciativas que fortalezcan el vínculo con la hinchada, acompañen el crecimiento del deporte peruano y respalden el desarrollo de una institución que, desde hace más de 125 años, representa la pasión, la identidad y el corazón de millones de aliancistas.