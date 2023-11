No cabe duda que Ignácio Da Silva es una de las grandes figuras de Sporting Cristal. Y es que el defensor brasileño ha demostrado un gran nivel sobre el terreno de juego, el mismo que lo llevó a ser incluido dentro del once ideal del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. No obstante, en las últimas horas, el hincha rimense vivió un momento de tensión, luego de que el zaguero retire de su perfil de Instagram a la institución celeste. Eso sí, con el objetivo de despejar los rumores, el mismo futbolista de 26 años se encargó de aclarar la situación y negó una posible salida del conjunto rimense.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), un hincha rimense reveló la conversación que tuvo con el zaguero. En esta misma, se ve cómo el jugador brasileño responde a su publicación, la misma en la que señala que Da Silva retiró a Sporting Cristal de su presentación de Instagram.

“Cómo que Ignacio cambió su foto de perfil y ya no dice Sporting Cristal”, señaló el usuario. Inmediatamente, el exBahía respondió y despejó los rumores sobre una posible salida del conjunto celeste. “¡Ya lo he corregido! Y la foto de perfil siempre fue con mi esposa, solo la cambié por otra”, sostuvo.

Cabe resaltar que Ignácio Da Silva extendió su vínculo con el elenco cervecero hasta diciembre de 2025. “Muy feliz de quedarme en el club dos años más. Doy gracias primero a Dios, a mi familia que está en todo momnento y a toda la gente que ayudó a hacerlo posible”, señaló el zaguero el pasado 20 de septiembre.

La conversación del hincha de Sporting Cristal con Ignácio Da Silva. (Captura: Instagram)

El perfil de Ignácio Da Silva en Instagram. (Captura: Instagram)

Así fue la temporada 2023 de Sporting Cristal

Sporting Cristal inició la temporada disputando la Copa Libertadores. Llegó hasta la fase de grupos y quedó ubicado en el D junto a Fluminense, River Plate y The Strongest. Finalizó en el tercer puesto, con 8 puntos, y pasó a la Copa Sudamericana. De esta forma, jugó los play-offs ante Emelec para ver quién llegaba a los octavos de final. Cayó 1-0 en la ida y empató 0-0 en la vuelta. Así quedó eliminado del torneo continental.

En la Liga 1 Betsson, el cuadro ‘cervecero’ quedó en el segundo lugar del Torneo Apertura 2023, con 35 puntos, solo por debajo del primer lugar Alianza Lima. En el Torneo Clausura 2023 tenía muchas chances de ganarlo, pero dos caídas en Cusco (ante Cienciano y Cusco FC) lo bajaron del primer puesto. Finalmente, terminó en el cuatro lugar y no clasificó a las finales por el título nacional.





