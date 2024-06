A pesar del esfuerzo, Alianza Lima no consiguió el Torneo Apertura y, a su vez, quedó eliminado de la Libertadores 2024. La dirigencia blanquiazul es consciente de que el equipo necesita un par de refuerzos importantes para ganar el Torneo Clausura y tratar de ser campeón nacional a fin de año. Por ese motivo, luego de unas semanas de análisis, el nombre de Sergio Peña apareció en carpeta y existe una seria intención en conseguir su fichaje. El volante está próximo a terminar su contrato con Malmö FF y está evaluando cambiar de aires. En caso de volver a La Victoria, lugar donde inició su carrera profesional, ¿qué puede aportar el jugador de la Selección Peruana al equipo dirigido por Alejandro Restrepo?

¿Cómo es la situación de Sergio Peña en Malmö?

Sergio Peña está viviendo su cuarta temporada en el Malmö FF, club con el que ganó los primeros títulos en su carrera (dos Allsvenskan y dos Copa de Suecia). El peruano se ganó un puesto en el equipo desde que llegó en agosto de 2021. Fue fundamental en los trofeos obtenidos -especialmente en la liga de 2023- y es querido por la institución y su afición. Sin embargo, su contrato finaliza en diciembre y todavía no renovó. Se especula que su etapa en el club más grande de Suecia está por concluir y buscaría un nuevo destino.

“He conversado con el club sobre la renovación, pero ahí estamos, viendo qué sucede. No hay nada seguro. Va a ser una decisión complicada porque Malmö es un club al que respeto y le tengo cariño”, dijo el exjugador de FC Emmen en una reciente entrevista en el programa Sin Cassette. “Malmö es un club donde me voy a ir y la gente me va a recordar por lo que he logrado y he demostrado. Cuando me toque ir, será con la cabeza en alto”, agregó.

Se conoció que todavía está en negociaciones con la directiva. Pero, en el país europeo informan que es muy probable que Sergio termine cambiando de aires al terminar la temporada. El futbolista sabe que está viviendo un buen momento -titular en Malmö y es constantemente convocado a la Blanquirroja- y desea tener el contrato más significativo de su carrera.

Sergio Peña ganó los primeros cuatro títulos de su carrera en Malmo. (Foto: Malmo)

Alianza Lima busca el fichaje de Sergio Peña

Conociendo la situación de Peña en el Malmö FF, Alianza Lima decidió ir con todo en busca de la contratación del jugador nacional. Se conoció que el club victoriano envió una oferta formal. A pesar de que la idea principal del futbolista sería quedarse en Europa, una buena propuesta del club aliancista podría hacerle cambiar de parecer. La operación no es sencilla, pues ficharlo antes de que termine su contrato implica pagar la cláusula de rescisión.

Sobre su posible regreso a La Victoria, Sergio comentó lo siguiente en Sin Cassette: “Es un tema un poco complicado. El momento va a llegar seguramente. La gente siempre me pregunta cuándo vuelvo a Alianza. Yo no sé si cuando yo quiera volver a Alianza, Alianza me va a querer. Yo puedo querer volver ahora, pero de repente Alianza no me quiere. Alianza es un equipo grande y si vuelvo, quiero hacerlo en un buen nivel. Si se da, sería genial. Sí está dentro de mis planes. No sé cuándo, si en dos o tres años”.

En esa conversación, también deslizó la posibilidad de volver a juntarse en Alianza Lima con excompañeros íntimos como Yordy Reyna y Wilder Cartagena, con quienes coincidió en 2013. “Hemos hablado de la situación. Con Yordy bromeamos de que se acerca el momento y tenemos que volver. Pero cada uno tiene diferentes planes. Yo pienso que sí se va a dar. Si se da, genial, para los tres”, sostuvo.

En Europa, Sergio Peña jugó en Granada, Tondela, FC Emmen y ahora está en Malmö. Lleva nueve años en el Viejo Continente y fue titular en más del 85 % de sus partidos, contando torneos domésticos y las competencias internacionales. A pesar de que en la blanquirroja todavía no obtiene un puesto fijo, a nivel clubes es otra la historia y su posible regreso a Alianza Lima sería importante para el fútbol peruano en general. Todo está en manos del volante, que debe decidir su futuro en las próximas semanas.

Sergio Peña debutó profesionalmente en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué le puede aportar Sergio Peña a Alianza Lima?

En caso de se concrete el fichaje, Sergio Peña regresaría al Perú luego de ocho años. Su último club en suelo peruano fue la Universidad San Martín, con el que jugó 27 partidos en la Liga 1 en la temporada 2016. Luego partió hacia el Granada B y continuó su carrera en Portugal, Holanda y Suecia. Depor conversó con dos exjugadores blanquiazules sobre su posible regreso a La Victoria. Para ambos, el futbolista de la Bicolor sería importante para mejorar el mediocampo del equipo.

Waldir Sáenz, el goleador histórico de Alianza Lima, manifestó que sería un fichaje ideal, pero que es poco probable que se concrete. “Le puede aportar mucho porque juega muchos años afuera, tiene experiencia y es aliancista. Le va a aportar mucho. Tiene buen pase largo, sabe tratar bien la pelota y es campeón. Entonces, aporta mucho, como a Selección que siempre lo ha hecho cuando le ha tocado. Es difícil que venga. Yo creo que no se va a dar porque es joven”, dijo el ídolo aliancista.

Henry Quinteros, bicampeón con Alianza Lima en 2001 y 2003, señaló que Peña le daría al conjunto de Restrepo ese último pase que tanto le falta. “Puede aportar la experiencia de haber estado tantos años en Europa, el manejo de un partido donde todo es vertical, es fuerza y rapidez, él puede ponerle la pausa. Y ese pase entre líneas que le está faltando a Alianza, el pase gol. Creo que eso es lo que falta. Tiene pegada y manejo. En líneas generales, si se logra dar, sería bueno para Alianza. Un refuerzo que haya pasado por la Selección es importante. Creo que primero se especula más de lo que se pueda dar”, apuntó a Depor.





