La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anuncia la incorporación de inDrive como nuevo sponsor oficial de la Liga1 Te Apuesto 2026, marcando el ingreso de la categoría de movilidad y tecnología al fútbol profesional peruano y consolidando al torneo como una plataforma clave para marcas con impacto nacional e internacional.

“El fútbol conecta a las personas, une ciudades y recorre todo el país, al igual que nuestra propuesta. Ser parte de la Liga1 Te Apuesto nos permite acercarnos a millones de hinchas y compartir una experiencia que va más allá de lo deportivo”, señaló Senya Andreev, Country Manager de inDrive en Perú. “En inDrive creemos en el juego limpio, en la elección justa y en construir relaciones basadas en la confianza. Esta alianza refleja nuestro compromiso con el Perú y con una comunidad que valora la transparencia, el esfuerzo y la pasión”, añadió.

La llegada de inDrive evidencia cómo la Liga1 Te Apuesto continúa fortaleciendo su atractivo para marcas tecnológicas que buscan visibilidad sostenida, alcance a nivel nacional y una conexión emocional con millones de hinchas, a través de un deporte que recorre todo el país y forma parte de la identidad cultural de los peruanos.

Por su parte, desde la Liga de Fútbol Profesional se destacó el valor estratégico de esta alianza. Fernando Corcino, presidente de Liga de Fútbol Profesional, afirmó: “La incorporación de inDrive refuerza el carácter moderno y dinámico de la Liga1 Te Apuesto. Es una señal clara de que el torneo continúa ampliando su atractivo hacia nuevas industrias y audiencias, alineándose con marcas innovadoras y cercanas a la gente”.

Desde su llegada al país, inDrive ha apostado por un crecimiento sostenido, impulsando iniciativas que promueven la seguridad, el empoderamiento económico y el desarrollo de oportunidades para conductores y usuarios. Su vinculación con la Liga1 refuerza este enfoque, al integrarse a un espacio que moviliza emociones, genera identidad y conecta a diversas generaciones.

Como parte de esta alianza, inDrive tendrá presencia a lo largo de toda la temporada 2026 a través de diversos espacios de visibilidad y acciones especiales dentro del ecosistema de la Liga1 Te Apuesto. La marca desarrollará activaciones dirigidas a los hinchas, sorteo en redes sociales, iniciativas de cercanía con las comunidades locales y experiencias que conecten el fútbol con la movilidad urbana, reforzando su mensaje de elección justa y conexión entre personas.