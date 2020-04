Iván Santillán llegó a Universitario de Deportes tras su paso por Veracruz de México. El jugador peruano conversó con GOLPERU sobre sus sensaciones con los merengues, así como lo importante que fue para él su paso por Real Garcilaso, ahora llamado Cusco FC.

Iván Santillán confesó ser seguidor de Universitario de Deportes. “Llegar a la ‘U’ fue un paso importante en mi carrera porque esperaba de años atrás venir a Lima. Hubieron otra ofertas y me quisieron equipos de Perú. Se dio una conversación con Cristal, pero no se llegó más a fondo. Descarto totalmente si me llaman de Alianza Lima. Soy hincha de Universitario”, señaló Iván Santillán.

Iván Santillán aún suma pocos partidos con los merengues, pero escogió el partido contra Alianza Lima como el más importante vistiendo con la camiseta crema. “El clásico fue el partido más importante que he jugado con Universitario. El estadio estaba lleno ,y sí o sí tenía que ser un buen partido. Todos hicimos un buen trabajo y nos quedamos con el triunfo. Era un partido clave porque si perdíamos nos podíamos quedar lejos del campeonato", expresó el defensa peruano.

Sobre Gregorio Pérez

“Gregorio Pérez me aconseja mucho porque yo tiendo a subir más al ataque y hay situaciones en las que no debo ir. Por mis características son más de ataque. Me cuestan en esos detalles”, se refirió Iván Santillán.

Asimismo, el ‘León’ expresó la ayuda que recibe de parte de Nelinho Quina y José Carvallo. “Converso mucho con Quina porque juega por mi lado. Carvallo nos da las indicaciones. Cuando Corzo sube yo me quedo y cuando Nelinho sube en un balón detenido yo lo cubro”

