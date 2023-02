A puertas de una nueva edición del clásico del fútbol peruano, Jairo Concha se perfila como una posible novedad en la oncena que prepara Guillermo Salas para enfrentar a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Por ello, el volante de Alianza Lima conversó con los medios oficiales del club y dejó un contundente mensaje a los hinchas sobre su futuro.

Como se recuerda, el exjugador de la Universidad San Martín fue comprado por la institución victoriana como un elemento de exportación. Sin embargo, en dos temporadas todavía no se le ha presentado la oportunidad de emigrar al exterior. Por ello, el propio jugador se encargó de tranquilizar a los seguidores ‘blanquiazules’, quienes están al tanto de su permanencia: “Tenemos Jairo para todo el 2023 y esperemos que más”, dijo.

Por otro lado, el mediocampista, de 23 años, habló sobre la responsabilidad que ahora tiene al llevar el dorsal ‘10′ en su espalda, el cual lo heredó de Jefferson Farfán tras su retiro del fútbol. Llevar dicho número en un equipo como Alianza Lima no es una tarea sencilla, pues la exigencia aumenta. Concha lo sabe perfectamente.

“Me siento en casa. Con haber pasado dos años en el club, con dos títulos, con ganas de seguir, dándole alegrías al club, a la hinchada. Voy a dar lo mejor de mí en los partidos para demostrar que el número no me pesa”, añadió.

Finalmente, dejándole un mensaje a la hinchada de Alianza Lima, Jairo Concha les pidió el apoyo incondicional para esta temporada en la que están luchando por el tricampeonato. “Que sepan que el esfuerzo siempre va a estar. Solo les pido eso, que confíen en nosotros, en las buenas y en las malas”, puntualizó.

Guillermo Salas mueve su pizarra para el clásico

Luego de la victoria frente a Sport Boys (2-0), Guillermo Salas había quedado conforme con la oncena que alineó. Sin embargo, pensando en Universitario de Deportes, el director técnico de Alianza Lima estaría ensayando algunas variantes para darle otro ‘rostro’ a su equipo. Ya recuperado, Carlos Zambrano se perfila como el acompañante de Santiago García en la zaga central ‘blanquiazul’. ‘Chicho’ lo definirá en las próximas horas.





