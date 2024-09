En una reciente entrevista en el programa ‘Enfocados’, que tiene como conductores a los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Jairo Concha habló sobre su salida de Alianza Lima, revelando que el club quería que él continuara y que nunca impuso condiciones para su renovación. Recordemos que el volante dejó el cuadro blanquiazul y firmó esta temporada por su eterno rival: Universitario de Deportes. Además, ‘Jairoco’ comentó qué es lo que más extraña de pasar tiempo en Matute y también por qué decidió usar la camiseta número ‘10′ del equipo victoriano.

En el avance del programa que se emitirá este domingo 15 de septiembre, Jairo Concha dio detalles sobre su salida de Alianza Lima: “Yo me aparecí a entrenar y ni siquiera se acercó y me dijo ‘sabes que, no queremos continuar contigo’. Alianza quería que yo continúe y yo nunca les dije que no quería saber nada de Alianza, nunca fue así”, dijo en el video publicado por ‘Enfocados’ en redes sociales.

El volante de 25 años también expresó que lo que más extraña del equipo íntimo es el tiempo compartido con Ricardo Lagos, a quien considera su hermano. “Lo que más extraño de estar en Alianza Lima es estar con mi hermano ‘Richy’ Lagos”, señaló Concha durante la entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Finalmente, el actual futbolista de Universitario reveló que usó el número ‘10′ en Alianza Lima por un pedido de Farfán, y que una de sus metas es llevar ese número en la selección peruana. “Yo usé la ‘10′ porque tú (Farfán) me dijiste que la tenga. En mi meta está ponerme la ‘10′ de la selección peruana”.

Además, a pesar de su hinchaje por Universitario, Concha confesó que su ídolo es Jefferson Farfán: “Ustedes saben que yo soy hincha de Universitario, pero voy a decir la verdad, mi ídolo está acá al costado (Jefferson Farfán)”.

Jairo Concha suma 7 asistencias con la 'U' en Liga 1 2024. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

La llegada de Jairo Concha a la ‘U’ y sus números con la crema

Jairo Concha causó un terremoto en el mercado de pases de inicios de año, cuando confirmó que se convertirá en nuevo jugador de Universitario de Deportes, tras jugar tres temporadas en Alianza Lima. El volante dejó el conjunto de La Victoria para sumarse a las filas de su eterno rival en el año de su Centenario; sin embargo, el propio futbolista confesó que siempre fue hincha del equipo merengue y su sueño era llegar al club de Ate.

En Universitario, Jairo Concha tuvo hasta el momento una buena regularidad, que lo llevó a ser importante en el esquema del técnico Fabián Bustos. El futbolista jugó 30 partidos con los cremas (tanto por torneo local y Copa Libertadores), registrando un gol, siete asistencias y 1,730 minutos en total.

Por ahora, ‘Jairoco’ tiene como tarea pendiente ser convocado por Jorge Fossati a la Selección Peruana. El uruguayo no ha tenido en cuenta al volante hasta el momento en su equipo, pero viene siendo seguido fecha a fecha. Recordemos que Concha disputó dos partidos con la Bicolor en 2022 ante Panamá y Jamaica con Ricardo Gareca como técnico.





