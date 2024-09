La última fecha doble de Eliminatorias 2026 no terminó siendo lo esperado por Jorge Fossati. Si bien el equipo dejó buenas sensaciones del partido ante Colombia en Lima, el resultado -un empate a uno- no era lo que necesitaba la Bicolor para salir del mal momento, por lo que en el siguiente encuentro frente a Ecuador, debían ir al todo por el todo para sacar un triunfo; sin embargo, la derrota en Quito aleja las posibilidades del combinado nacional en su objetivo de clasificar al próximo Mundial y el margen de error se va reduciendo cada vez más. A falta de 10 fechas, la Selección Peruana necesita levantar cabeza con urgencia si quiere mantenerse con opciones.

Para estos duelos de septiembre, el técnico uruguayo prescindió de futbolistas experimentados como Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva, quienes integraron el plantel de la blanquirroja en la Copa América, pero ante la poca continuidad que tuvieron después del torneo continental, Fossati priorizó el llamado de otros jugadores con mejor actualidad. Ahora bien, con los últimos resultados obtenidos y el rendimiento mostrado por el equipo, el estratega tendrá que replantear varias cosas para la próxima jornada doble y suenan nuevamente estos tres elementos de la ‘vieja guardia’, quienes buscarán ponerse a punto y convencer al DT de que pueden estar presentes en la nueva convocatoria para enfrentar a Uruguay y Brasil, el 10 y 15 de octubre, respectivamente.

Paolo y el nuevo reto en Matute

Hay muy pocas dudas de que Paolo Guerrero es el mejor delantero que vistió la camiseta de la Selección Peruana en los últimos años, pero el tiempo no pasa en vano y -a sus 40 años- no es el mismo jugador que fue importante para llegar al Mundial de Rusia 2018; no obstante, tras su poca continuidad en la primera parte de la temporada con la César Vallejo de Trujillo, el ‘Depredador’ se sumó a las filas de Alianza Lima para el Torneo Clausura con el objetivo de tener la regularidad que no pudo conseguir en los meses anteriores y seguir aportando a la Bicolor en la recta final de su carrera.

Si bien es cierto que la primera intención de Guerrero es ganarse un puesto en el once titular de Mariano Soso, y para ello tendrá que luchar con otros jugadores como Hernán Barcos, Pablo Sabbag o Matías Succar, también mira de reojo la posibilidad de volver a ser convocado por Jorge Fossati para los encuentros de octubre por Eliminatorias. Para ello, el ex Bayern Múnich, Hamburgo y Corinthians tendrá cuatro partidos por Liga 1 para alcanzar su mejor estado físico. Su debut con los blanquiazules podría darse este sábado 14 de septiembre ante Carlos A. Mannucci y luego tendrá los duelos contra Atlético Grau, Sport Boys y Melgar para seguir sumando minutos hasta que el ‘Nono’ presente su nueva lista.

Los próximos partidos que jugará Paolo Guerrero

Fecha Partido Torneo 14/09/2024 Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci Torneo Clausura 18/09/2024 Atlético Grau vs. Alianza Lima Torneo Clausura 21/09/2024 Sport Boys vs. Alianza Lima Torneo Clausura 28/09/2024 Alianza Lima vs. Melgar Torneo Clausura

Paolo Guerrero firmó con Alianza Lima hasta 2025. (Foto: Alianza Lima)

Carrillo busca relanzar su carrera en Brasil

Luego de 7 temporadas en el fútbol de Arabia Saudita, donde vistió las camisetas de Al Hilal y Al Qadisiyah, André Carrillo tomó una importante decisión para su carrera: firmar por el Corinthians de Brasil. De esta manera, la ‘Culebra’ jugará en una liga más competitiva y tener nuevamente el roce que le había faltado en los últimos años para volver a su mejor versión. En los últimos partidos que jugó con la Bicolor, su rendimiento estuvo muy lejos del que conocíamos y recibió muchas críticas por su presente, por lo que esta nueva aventura en el país de la samba puede ser una gran oportunidad para demostrar que a sus 33 años aún tiene mucho por darle a la blanquirroja en estas Eliminatorias.

El ex Sporting de Lisboa, Benfica y Watford tendrá hasta 7 partidos (entre Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Sudamericana) para sumar minutos de juego. El Corinthians se encuentra en una situación complicada en la liga de su país y, por esta razón, sumó al peruano en sus filas junto a otros fichajes de renombre como el ex Barcelona, Memphis Depay, para salir de la parte baja de la tabla. El primer gran reto de Carrillo se daría este sábado 14 de septiembre, cuando su equipo visite a Botafogo, partido en el que podría estrenarse en su nuevo club. El atacante nacional buscará ganarse un sitio en el ‘Timao’ para llamar la atención de Jorge Fossati y así poder meterse a la lista de convocados para reforzar la zona ofensiva de la Bicolor, que se vio con muy pocas ideas en los últimos encuentros.

Los próximos partidos que jugará André Carrillo

Fecha Partido Torneo 14/09/2024 Botafogo vs. Corinthians Brasileirao 17/09/2024 Fortaleza vs. Corinthians Copa Sudamericana 21/09/2024 Corinthians vs. Atlético Goianiense Brasileirao 24/09/2024 Corinthians vs. Fortaleza Copa Sudamericana 29/09/2024 Sao Paulo vs. Corinthians Brasileirao 02/10/2024 Flamengo vs. Corinthians Copa de Brasil 05/10/2024 Corinthians vs. Internacional Brasileirao

André Carrillo firmó por una temporada con el Corinthians de Brasil. (Foto: Corinthians.br)

Christian Cueva ya suma minutos en Cienciano

Otro jugador que se encuentra trabajando para volver a su mejor forma es Christian Cueva. Tras recuperarse completamente de su lesión en la rodilla, el volante fue incluido por Jorge Fossati en el plantel que fue a Estados Unidos para la Copa América 2024, para sorpresa de muchos. En el torneo, tuvo minutos ante Canadá y Argentina, evidenciando una falta de ritmo importante, pero dio algunos destellos de su talento que hacían presagiar que teniendo regularidad podría ser el futbolista importante de hace algunos años; sin embargo, su demora al encontrar equipo y algunas situaciones extrafutbolísticas evitaron que ‘Aladino’ pueda ponerse al 100 % rápidamente, por lo que no fue tomado en cuenta por el uruguayo para los duelos contra Colombia y Ecuador.

Luego de que Cienciano confirmara que Cueva se iba a reintegrar a los entrenamientos del primer equipo, el volante comenzó a trabajar para estar bien físicamente en el reinicio del Torneo Clausura. ‘Aladino’ debutó con el cuadro cusqueño este viernes 13 de septiembre en el partido ante UTC en Cajabamba y participó del gol de la victoria con una buena jugada colectiva junto a Aldair Rodríguez y Carlos Garcés. Ahora, el objetivo del futbolista está en seguir sumando tiempo de juego y sostener buenos rendimientos para que pueda volver a ser tomado en cuenta por el uruguayo Fossati. Para ello, tendrá tres partidos más para demostrar que puede serle útil a la Bicolor en los siguientes encuentros.

Los próximos partidos que jugará Christian Cueva

Fecha Partido Torneo 13/09/2024 UTC vs. Cienciano Torneo Clausura 18/09/2024 Cienciano vs. Sport Huancayo Torneo Clausura 21/09/2024 Deportivo Garcilaso vs. Cienciano Torneo Clausura 28/09/2024 Cienciano vs. Cusco FC Torneo Clausura

Christian Cueva se quedará a jugar en Cienciano hasta fines de este 2024 (Foto: Cienciano)

De esta manera, tanto Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva tendrán varios encuentros en sus nuevos clubes para buscar un nivel que se asemeje al que se les conoce y también por el que se convirtieron en referentes de la Selección Peruana en el último tiempo. Mientras tanto, Jorge Fossati dejó en claro en muchas ocasiones que los tomará en cuenta mientras se mantengan con continuidad y también -por la situación que vive la Bicolor en las Eliminatorias 2026- necesita más que nunca de jugadores experimentados como ellos para que tomen la responsabilidad de sacar al combinado nacional del fondo de la tabla. Recordemos que la blanquirroja se encuentra en el último lugar con solo tres puntos en ocho jornadas, a seis unidades el séptimo lugar -que ortorga un cupo al repechaje- y a siete de puesto directos al Mundial.





