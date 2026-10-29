Jairo Vélez, futbolista de Alianza Lima y autor de uno de los goles en la derrota por 3-2 frente a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, reconoció que anticipaban un partido complicado. Asimismo, expresó su molestia por la acción que precedió al tercer tanto del conjunto celeste.

“Fue un partido de ida y vuelta. No sabíamos que iba a ser un partido así. La sensación que queda es que, en las últimas jugadas, algunas se pitan y otras no, y eso genera un poco de bronca y enojo. Pero, dentro de todo, estamos tranquilos. Estamos a tres puntos de la final, tenemos una buena base y debemos ganar tres puntos más para llegar a ella”, comenzó diciendo el volante blanquiazul a L1 Max.

Asimismo, Vélez admitió que esta derrota representa un traspié en sus aspiraciones para ponerse en la cima de la tabla de posiciones, cuando restan apenas tres jornadas para el cierre del Torneo Clausura.

“Siendo realistas, se aleja un poco, pero todavía quedan fechas por delante. Esto no termina hasta que termine. La deuda es con nosotros mismos como equipo, porque hoy merecimos ganar este partido, pero no se nos dio”.

FInalmente, al ser consultado por su estado físico, ya que fue cambiado antes de iniciar el segundo tiempo, Vélez respondió lo siguiente a las cámaras de L1 Max.

“Sí, pero es parte del fútbol. Tengo una molestia y se siente muy pesada la rodilla”, sentenció.

La derrota ante Sporting Cristal dejó a Alianza Lima con 25 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, a tres unidades de los actuales líderes, Sport Huancayo y Sporting Cristal, que suman 28. Con este panorama, el equipo blanquiazul quedó obligado a ganar sus próximos compromisos si pretende mantener vivas sus posibilidades de pelear por el título en la recta final del campeonato.

El calendario de los dirigidos por Pablo Guede contempla tres encuentros decisivos. Primero, recibirán a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, donde buscarán recuperar terreno y volver a sumar de a tres ante su gente.

Posteriormente, tendrán que viajar hasta Andahuaylas para visitar a Los Chankas, en un compromiso que podría resultar determinante para sus aspiraciones. Finalmente, Alianza Lima cerrará su participación en el Clausura frente a FC Cajamarca, nuevamente en Matute, con la obligación de llegar a esa última jornada con opciones de alcanzar la cima.