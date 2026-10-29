Alianza Lima sufrió baja sensible para el complemento de su encuentro ante Sporting Cristal. Jairo Vélez no salió al campo para disputar el segundo tiempo y fue reemplazado por Kevin Quevedo, luego de mostrar molestias físicas al término de la primera mitad. Las cámaras de L1 MAX, señal que transmite el encuentro, captaron al volante nacionalizado peruano señalándose el vasto lateral del muslo izquierdo, una zona de la parte externa del cuádriceps, mientras caminaba con dificultad rumbo a la banca de suplentes. Además, al finalizar el primer tiempo, el futbolista ya había dado señales de necesitar el cambio. Ante las molestias observadas, el técnico Pablo Guede optó por darle ingreso a Kevin Quevedo para afrontar el segundo tiempo del compromiso, que se encontraba igualado 2-2. Hasta el momento, no existe una confirmación sobre la naturaleza ni la gravedad de la posible lesión de Vélez.