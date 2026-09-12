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¡Era un golazo! La increíble acrobacia de Vélez que casi termina en empate de Alianza ante la ‘U’
Alianza Lima salió con otra actitud tras el descanso y en apenas un minuto estuvo cerca de encontrar el empate. Jairo Vélez fue protagonista de una espectacular media tijera dentro del área, tras un centro de Fernando Gaibor. El volante conectó el balón de manera acrobática, pero su remate pasó rozando el palo izquierdo del arco de Diego Romero. Vélez terminó tendido sobre el césped, mientras los blanquiazules lamentaban una ocasión que pudo cambiar el rumbo del clásico, que Universitario ganaba 1-0.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.