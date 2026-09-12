La tijera de Vélez que pudo ser el empate de Alianza Lima (Video: L1 Max)
La tijera de Vélez que pudo ser el empate de Alianza Lima (Video: L1 Max)

salió con otra actitud tras el descanso y en apenas un minuto estuvo cerca de encontrar el empate.fue protagonista de una espectacular media tijera dentro del área, tras un centro de Fernando Gaibor. El volante conectó el balón de manera acrobática, pero su remate pasó rozando el palo izquierdo del arco de Diego Romero. Vélez terminó tendido sobre el césped, mientras los blanquiazules lamentaban una ocasión que pudo cambiar el rumbo del clásico, que Universitario ganaba 1-0.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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