Siempre estuvo en boca de los equipos grandes del fútbol peruano, pero recién para este 2025 se pudo dar. Jairo Vélez llegó a Universitario de Deportes luego de cinco temporadas en la Universidad César Vallejo. El cuadro ‘poeta’ perdió la categoría, pero el ecuatoriano no podía jugar la Liga 2, por lo que rescindió su contrato y aterrizó en Ate. Eso sí, bien pudo haberse puesto otra camiseta, para ser más exactos la del archirrival. “Personalmente a mi no me llamó Alianza Lima, pero mi representante me dijo que si llamaron”, declaró el nacionalizado peruano en Fútbol Como Cancha.

De la expectativa por enfrentar a Inter Miami este miércoles 29 de enero, aseguró que “Esto es el hermoso del fútbol, que reúne personas, sentimientos y pasión. Será un partido lindo con Inter Miami. Para la ‘U’ es obligatorio ganar mañana. Más allá del show y el espectáculo. Nuestro trabajo es ganar”.

Por otro lado, Jairo Vélez aseguró que conoce bien a Jairo Concha, con quien compite por un puesto en el once de Fabián Bustos. “A Jairo Concha lo conozco desde la San Martín. Estoy dispuesto y preparado para ser titular o entrar al cambio. Son decisiones del técnico. A veces la gente quiere resultados inmediatos, pero se olvidan que compito con jugadores de buen nivel como Jairo Concha que ha ganado mucho y eso hay que respetar”, declaró.

Además, hay un jugador crema que, de manera especial, le ha llamado la atención en el poco tiempo que lleva en el mundo Universitario. “Yo no me deslumbro por ver a un jugador cómo entrena, porque uno conoce la profesión, pero me gusta el juego de Rodrigo Ureña. Es uno de los jugadores que me causa impresión verlo en el campo”, puntualizó.

Por último, con la obtención de la nacionalidad peruana, poder defender la camiseta de la bicolor se puede convertir en una realidad. Sin embargo, para el exVallejo no es una prioridad. “No pienso en la selección peruana, por el momento estoy enfocado en la ‘U’. Si llega se verá después, me dijeron que a partir de mayo puedo ser llamado”, agregó el mediocampista.

Jairo Vélez jugó cinco temporadas en la César Vallejo. En 2017 llegó al Perú por primera vez, para defender a la USMP. (Foto: César Vallejo)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Inter Miami?

El encuentro entre Universitario vs. Inter Miami está programado para el miércoles 29 de enero desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a la 7:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves 30.

¿En qué canales ver Universitario vs. Inter Miami?

El duelo entre Universitario vs. Inter Miami tendrá lugar en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play); asimismo, Latina (Canal 2) también adquirió los derechos televisivos para la señal abierta. Por último, en Estados Unidos se podrá ver por Apple TV. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.