Las expectativas eran altas cuando Sebastián Rodríguez llegó a nuestro país para vestir la camiseta de Alianza Lima, sobretodo porque cargó con la responsabilidad de portar el dorsal número 10 con el que jugó durante toda la temporada de la Liga 1. Si bien, tuvo algunos buenos momentos, el hincha esperó ver un mejor desempeño y lo hacían notar de manera constante, lo que llevó al futbolista uruguayo a priorizar por su tranquilidad.

Un desenlace tuvo la historia de Sebastián Rodríguez con Alianza Lima, luego de un silencioso paso por el fútbol nacional. En un club donde se le exige mucho al jugador, haber llevado la ‘10′ fue algo que le terminó costando demostrar y por ello no quiso continuar en La Victoria. A pesar de que ya pasaron algunos meses, el futbolista no dudó en hablar sobre su experiencia en el fútbol local.

“Las conclusiones son muy buenas. Agradecido con lo que me encontré en Alianza Lima, un club muy grande. Uno viéndolo de afuera siempre escuchaba Alianza Lima, también después Universitario, y poco más atrás viene Sporting Cristal. Pero una vez que llegué a Perú, sin conocer, me sorprendió para bien lo grande que es el club, la hinchada que tiene, el complejo que tiene, lo profesional que se manejan, eso en el sentido del club”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Carve Deportiva’.

De la misma manera, recordó lo que ocurrió en el tramo final de la Liga 1 2024. “A nivel personal, tuve un buen año por suerte, pero no logramos el objetivo, que al fin y al cabo es lo que importa. La última fecha estábamos igualados en puntos con Universitario, jugamos un partido en simultáneo, y se nos escapó el campeonato ahí. No pudimos ganar y ellos sí”.

Las críticas fue una constante, no solo hacia él como único jugador, sino también al equipo en general y su estilo de juego. Sin embargo, es cierto que el ‘Bigote’ fue uno de los que más se le recriminó. Pese a ello reconoció que, en el plano individual, fue de los más destacados en Alianza Lima, haciendo énfasis en su titularidad y reconocimiento al final de año por la organización del campeonato local.

“Creo que fui el jugador del plantel que más minutos jugó, todos los partidos de Copa Libertadores y de la Liga 1. Volví a hacer un gran año, en otra liga como la peruana a quedar en el once ideal, y eso a uno lo deja contento y tranquilo en la parte individual”, precisó.

Registró un total de 2 goles durante la temporada 2024. (Foto: Andina)





¿Por qué no continuó en Alianza Lima?





Sebastián Rodríguez aún tenía contrato por la temporada de este 2025, pero fue él quien finalmente tomó la decisión de no continuar más con los ‘íntimos’. Al ser consultado sobre los motivos respondió: “Tenía un año más de contrato en Alianza Lima. Por suerte me ha tocado estar bastante tiempo fuera de Uruguay, en diferentes países, y creíamos junto con mi familia que ya era hora de volver a Uruguay y ‘plantar bandera’. La idea principal y el objetivo era estar en Uruguay para buscar tranquilidad”, expresó.

Asimismo, el mediocampista ‘charrúa’ admitió que, luego de dejar el equipo ‘victoriana’, tuvo una propuesta de Chile, pero también la descartó. “Yo rechacé este año más que tenía en Alianza, que me dejaron porque había puesto una cláusula que me daba la opción de decidir al final del torneo si quería continuar o no, y la usé. Agradezco a algún equipo grande del exterior, de Chile que me abrió la puerta, pero mi cabeza ya estaba en venir (a Uruguay)”, culminó.





¿Cómo le fue a Sebastián Rodríguez con Alianza Lima?





El ‘Bigote’ llegó a Alianza Lima para ser el cerebro que se encargue de armar el juego cuando Alejandro Restrepo cumplía su ciclo al mandó de la dirección técnica, y si bien completó 38 compromisos entre Liga 1 y Copa Libertadores, los hinchas no quedaron conformes con su performance, sobretodo porque participó más como volante central que de ‘10′. Aún así se las ingenió para convertir 2 goles y repartir 8 asistencias, integrando el once ideal de la Liga 1 2024.





