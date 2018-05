Jean Deza: La charla de Marcelo Grioni que lo convenció de su talento y vigencia

Para propios y extraños, fue una sorpresa que Jean Deza arranque en la primera final del Torneo de Verano ante Sporting Cristal. El ‘Ratón’, natural suplente, destacó en el empate que sacó Sport Huancayo en su casa, y muchos hablaron de su nueva versión: alejado de la polémica y concentrado en lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol.

“Me estuvieron llevando de a pocos. Me sorprendió que arranque en la final. Me motivó lo que me dijo antes del partido [Marcelo Grioni], que iba a demostrarle a todos los que hablaron, que ya no estaba para el fútbol”, reveló Deza en Movistar Deportes.

Luego de jugar 72 minutos en la primera final ante Sporting Cristal, el exjugador de Levski Sofia de Bulgaria fue elogiado. Desbordó por las bandas y hasta participó del penal que forzó Sport Huancayo.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: fecha, hora y dónde ver la segunda final del Torneo de Verano

“Estoy contento por el equipo y conmigo mismo, se vio en la cancha que rendí. Le agradezco al profesor y al grupo que me esperó, pese a lo malo que hice”, agregó Deza.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima manifestó que “sería una linda oportunidad” salir campeón por primera vez en Perú. Además, aseguró que Sporting Cristal será “muy agresivo” en el último choque que decidirá al campeón del Torneo de Verano.

Hincha de la Selección Peruana le cantó a la bicolor por los parlantes de un supermercado [VIDEO]

Hincha de la Selección Peruana le cantó a la bicolor por los parlantes de un supermercado. (Twitter)