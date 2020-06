La reciente contratación de Jean Deza a las filas de Binacional sigue levantando controversia. En una reciente entrevista, el defensa del cuadro de Juliaca, Ángel Pérez, se mostró en contra, no solo porque el plantel se encuentra bajo suspensión perfecta de labores, sino porque sigue sin haber un diálogo con los jugadores sobre su situación laboral.

”Nos informaron que el próximo martes harán las pruebas moleculares y el 7 de julio se comenzaría a entrenar, pero no nos han informado sobre nuestra situación laboral y estamos en suspensión”, indicó Pérez para Ovación, incluso, lo consideró una como “una falta de respeto, porque nos informan que va a venir un nuevo compañero, sin resolver lo otro”.

Binacional informó este miércoles que Jean Deza sería el nuevo refuerzo en el equipo, aún cuando sus jugadores se encuentran bajo el régimen de sus pensión perfecta de labores. En ese sentido, el defensa de 30 años se manifestó en contra de los manejos que viene realizando el club.

“Estamos en contra de que el club dice que no hay liquidez y que por eso nos mandaron a suspensión perfecta y que hoy sale que están contratando a Jean Deza. No estamos en contra de él, sino de lo que dice la directiva de que no tiene liquidez”, expresó.

Esta situación llevó a que Reimond Manco se desligue del club, tras no llegar a un acuerdo con el club, respecto a los pagos adeudados a los jugadores. Esto, debido a que -como el mismo Pérez denuncia- no se ha llegado a un diálogo con el plantel.

“Hasta el día de hoy estamos dispuestos al diálogo o a una reunión para hablar de unos temas. Se pueden plantear muchas cosas sobre el comienzo de los entrenamientos y de las pruebas, pero no hablamos de la suspensión perfecta, que nos está afectando a nosotros porque es casi un mes que no hemos cobrado”, lamentó.

De acuerdo al cronograma planteado por la Federación Peruana de Fútbol, la fecha del reinicio del campeonato está prevista para el viernes 31 de julio. Equipos como Universitario, Sport Boys, San Martín, César Vallejo, UTC y, recientemente, Sporting Cristal ya pasaron por las pruebas moleculares, para iniciar con los entrenamientos. Binacional lo haría el próximo martes 30 de junio.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro considerado como el latino más determinante de la Bundesliga

TE PUEDE INTERESAR