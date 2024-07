La vida está llena de oportunidades, y el balompié no es la excepción. Recientemente, se anunció la incorporación de Jean Deza a Sport Huancayo para enfrentar el Torneo Clausura 2024. El futbolista tuvo un breve paso por Alianza Atlético, donde las lesiones le impidieron tener regularidad durante la primera parte del año. Debido a esto, el comando técnico dirigido por Gerardo Ameli decidió prescindir de sus servicios para el segundo semestre. Sin embargo, el mencionado ahora tiene una nueva oportunidad de brillar, pero con el ‘Rojo Matador’, lo que representa una “revancha” en su carrera profesional. El jugador ya ha definido sus metas personales y las que busca alcanzar junto a su nuevo equipo.

En una entrevista con L1 Radio, el extremo izquierdo, de 31 años, compartió sus impresiones sobre su incorporación al conjunto de ‘La Incontrastable’. El atacante afirmó que mientras permanezca activo en el fútbol profesional, continuará aprovechando sus habilidades. Asimismo, mencionó al estratega Franco Navarro, con quien confía en llevar a cabo un excelente torneo.

“Hasta que termine mi carrera, sé que todavía sigo vigente. Sé las cualidades que tengo y estar en Sport Huancayo es una bonita oportunidad. Está Franco Navarro, que es una persona a quien considero mucho. Hacer una buena campaña y cumplir los objetivos que tiene el plantel es lo mejor para todos”, empezó manifestando Deza.

Posteriormente, el deportista profundizó en los objetivos que pretende alcanzar con la escuadra del centro del Perú. Indicó que, además de apuntar a un cupo en algún certamen continental, consideran que tienen la capacidad para luchar por el campeonato de la Liga 1.

“Sabemos que Sport Huancayo es una institución seria, que siempre pelea por un torneo internacional, entonces apuntamos a eso y, ¿por qué no?, a pelear el Clausura, porque sabemos que tenemos un buen equipo, muy buenos jugadores y, lo más importante, tenemos un buen grupo”, agregó al respecto.

Finalmente, Deza se refirió a su situación actual y sus metas personales, mencionando que esta nueva fase de su trayectoria representa una “revancha” para él. El delantero expresó su deseo de no decepcionar a quienes han depositado su confianza en él, subrayando que ya no está en una edad para repetir los errores del pasado.

“Me siento más tranquilo, más maduro, y hay que seguir por ese camino (...) Tengo una revancha personal, porque siempre que he comenzado ha habido tropiezos en mi carrera, entonces lo único que quiero es terminar muy bien el año, dar lo mejor de mí en Huancayo, que ha confiado en mí. Sabemos que es difícil confiar en mi persona, pero ya no estoy en edad para hacer las cosas que hacía antes y que afectaron mucho mi carrera”, concluyó.

¿Qué se le viene a Sport Huancayo?

Luego de perder por 2-1 ante Sport Boys, Sport Huancayo volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba a Deportivo Garcilaso por la segunda jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho encuentro está programado para el viernes 19 de julio desde las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido en exclusiva por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





