El Torneo Clausura 2024 significará la última posibilidad para Sport Boys de clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada. En la primera fecha vencieron a Sport Huancayo (1-0) en el estadio Miguel Grau; sin embargo, para la segunda jornada visitarán a Sporting Cristal, que viene de perder ante ADT en Tarma. Juan Alayo, DT del equipo rosado, habló sobre este partido y la dureza con la cual lo afrontarán. Por otro lado, también dio detalles de la llegada de Cristian Benavente, quien llega procedente desde César Vallejo.

“Sporting Cristal tiene un gran plantel. Con un presupuesto distinto. Han cambiado entrenador, pero los jugadores siguen siendo los mismos del Apertura, en excepción a Ignacio. Están todos y Cristal fue protagonista hasta la última fecha. Nunca hay que subestimar a una plantilla como la de ellos”, contó el estratega peruano para L1 Radio.

En las últimas horas se pudo conocer que Sporting Cristal no contará más con Ignacio quien jugará en Fluminense de Brasil. Sin embargo, para Alayo, este factor no cambia la mirada del partido: “Tienen a un jugador que lo tuve hace poco como Rafael Lutiger. Tiene muchas condiciones y si lo pidieron de regreso es por algo. Si le dan oportunidad a él, el equipo va a tener seguridad en la zaga”.

Por otro lado, para la segunda parte del año, Sport Boys anunció la llegada de Cristian Benavente quien jugará a préstamo desde César Vallejo. El futbolista de 30 años buscará continuidad en una nueva aventura por la Liga 1 y ya está trabajando bajo las órdenes del DT.

“La llegada de Cristian ha caído muy bien al grupo. Es un jugador de características diferentes. Siempre es el hecho de utilizarlo en su posición como delantero, enganche o interno (...). Llegó el día jueves y entrenó hasta el domingo. El grupo lo ha acogido bastante bien, integrándose a la identidad de juego que nosotros tenemos”, mencionó.

A su vez, agregó que el arribo del ‘Chaval’ significa más opciones en la plantilla: “Eso es bueno, tener un abanico de posibilidades para el armado del equipo. Tenemos jugadores que están dando el todo por el todo y para nosotros es complicado hacer el once”.

El presente de Alayo en Sport Boys

Juan Alayo tomó el cargo de DT principal para el Torneo Clausura; sin embargo, a finales del Apertura ya venía trabajando con el equipo, tras la salida de Fernando Gamboa. En relación a cómo encontró el plantel y lo que se vive ahora, manifestó que los jugadores tienen las cosas claras.

“Yo he sido frontal, sincero y trasparente. Si bien la justicia en el fútbol no existe, trato de serlo en la medida de lo posible. También ser generoso con el que se esfuerza y da el todo por el todo en entrenamientos para buscar un lugar. Con esa consigna, los chicos han entendido que el que no corre no juega”, puntualizó.





¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys?

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentarán este domingo 21 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 3:30 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m., y en España a las 10:30 p.m.

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping.





