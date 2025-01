El último domingo se llevó a cabo la ‘Tarde Blanquiazul’, evento donde Alianza Lima presentó a su plantel para la temporada 2025, entre ellos Miguel Trauco. El lateral izquierdo es una de las contrataciones más fuertes del cuadro victoriano, y que a su vez generó varios comentarios por su hinchaje por Universitario de Deportes. Esto también generó polémica cuando el futbolista reveló sentirse dolido por no haber recibido el llamado de la ‘U’.

Hace una semana, cuando el ‘Genio’ llegó desde Brasil para pasar los exámenes médicos en Alianza Lima, comentó que desde tienda crema no hubo ninguna comunicación con su entorno para tratar de llegar a un acuerdo. “Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la ‘U’. En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano, y en este momento que era una oportunidad, no se comunicaron conmigo y eso me duele”, señaló.

Así pues, a propósito de aquellas declaraciones, el último domingo tomó la palabra Jean Ferrari, administrador de Universitario. El directivo relató su versión de los hechos y explicó que en su momento sí hubo un diálogo, pero fue hace mucho tiempo y no en este mercado de transferencias.

“No (si hubo acercamiento con el futbolista). En realidad, nosotros tuvimos una comunicación hace mucho tiempo cuando él estaba jugando en Brasil y era muy complicado que pueda definir algo porque estaba con contrato”, señaló el directivo en una entrevista con Entre Bolas, previo a su viaje a Colombia con la delegación merengue.

Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Julio Reaño / GEC)

En esa misma línea, Ferrari aclaró que luego de eso no hubo otra comunicación porque la ‘U’ ya había cerrado todos sus fichajes por el flanco izquierdo. “A partir de ahí avanzamos cómo teníamos que hacerlo y por esos momentos de fútbol, él termina su contrato allá en Criciúma, pero nosotros ya habíamos cerrado las contrataciones”, añadió.

Recordemos que Universitario dejó de contar con Nelson Cabanillas tras su no renovación y posterior partida a Melgar, y no extendió el préstamo de Segundo Portocarrero, por lo que ficharon a Paolo Reyna y César Inga. “Somos responsables con el manejo de nuestra parte financiera, que es básico para tener sostenibilidad en nuestra parte deportiva”, añadió el también exfutbolista.

“Está en todo su derecho. Nosotros no lo llamamos por eso que estoy mencionando. No es por un tema particular o puntual, nosotros ya habíamos contratado en ese sector. Nos hubiese encantado que en su momento venga, pero bueno, el fútbol está lleno de momentos y lamentablemente no calzó que podamos contar con él”, complementó.

Finalmente, Jean Ferrari aseguró que Miguel Trauco no va a dejar de ser hincha de Universitario solo por irse a Alianza Lima, el clásico de toda la vida. “Así que bueno, desearle lo mejor, es hincha de la ‘U’, no va a dejar de serlo. Es un excelente futbolista y este año lo tendremos de rival, veremos qué pasa más adelante”, concluyó.

Jean Ferrari es administrador de Universitario desde mediados del 2021. (Foto: Universitario)

Miguel Trauco en la ‘Tarde Blanquiazul’

Si consideramos el aplausómetro durante la presentación del plantel de Alianza Lima en la ‘Tarde Blanquiazul’, Miguel Trauco fue uno de los más ovacionados. Así pues, luego del triunfo por 2-0 sobre Emelec, mientras la delegación victoriana se dirigía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para su viaje a Argentina –donde continuarán con su pretemporada–, el tarapotino manifestó sentirse “bien, sorprendido, no me lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento”.

Respecto a su rendimiento en este primer amistoso internacional, el ‘Genio’ no se conformó y espera elevar su nivel en los compromisos oficiales, pues sabe que el club tiene la obligación de levantar el título a fin de año. “Yo vengo a sumar, a darme íntegro y aprovechar que estoy en un gran club. Hice un gran partido, pero me falta mucho más, tengo apenas cinco días entrenando. Espero seguir trabajando para que pueda ser un gran año”, comentó en su diálogo con las cámaras de Fútbol En América.

A lo largo de su carrera, Miguel Trauco ha sabido jugar en clubes donde la hinchada presiona y exige. Lo hizo en el Perú cuando estuvo en Universitario y en Brasil cuando militó en Flamengo, por lo que es consciente que en La Victoria también tendrá que convivir con eso. “Es un gran club, un club grande, se juega mucho con presión y la hinchada tiene mucho que ver”, acotó.

Por último, cuando le preguntaron sobre si terminaría enamorándose de Alianza Lima pese a su hinchaje por Universitario, Trauco dejó entrever que eso podría suceder en un futuro. El tarapotino jugó en la ‘U’ durante la temporada 2016 y luego emigró a Brasil. “No lo sé, tal vez, yo vengo a trabajar y nada más”, aseveró.

Miguel Trauco disputó su primer partido amistoso con Alianza Lima. (Foto: GEC)





TE PUEDE INTERESAR