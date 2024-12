La temporada 2025 de Universitario de Deportes significará un reto importante: conseguir el tricampeonato. Desde tienda crema buscan tenemos los mejores elementos en la plantilla (para jugar Liga 1 y Copa Libertadores) y conversar la base que los llevó al éxito en el 2024, de la mano de Fabián Bustos. Uno de los nombres que tuvo participación continua fue Edison Flores; sin embargo, el popular ‘Orejas’ no tiene segura su continuidad en la institución porque su pase pertenece a Atlas de México. En conferencia de prensa, Jean Ferrari -administrador del club- habló sobre su futuro y qué opciones tiene de quedarse para el próximo ciclo.

“Ya tenemos conversaciones avanzadas con el Atlas para poder llegar a un buen entendimiento y contar con ‘Orejas’ por los años que queremos y sumarlo al contrato que buscamos plantearle”, mencionó Ferrari sobre la continuidad del volante que venció su préstamo y, en teoría, debería de volver a Atlas.

Esta no es la primera vez que, desde la interna, se pronuncian sobre el afán de seguir contando con Edison Flores en el plantel. Tras lograr el campeonato, Fabián Bustos (actual DT) valoró su aporte en el plantel. “Lo quiero sí o sí, ojalá se pueda destrabar el tema”, contó en entrevista con GOLPERU.

Este respaldo de Bustos va en consonancia con lo dicho hace unas semanas por Manuel Barreto, director deportivo de la ‘U’, en diálogo con Fútbol Como Cancha: “Tengo un cariño tremendo por Edison. Es uno de los jugadores más inteligentes con los que me ha toca convivir. Sabe perfectamente qué es lo que quiere. Lo que acordamos con él es sentarnos a conversar”.

Por otro lado, Depor también pudo conocer que no está en los planes de Atlas para la próxima temporada. Este medio conversó con Elías Quijada, periodista y cronista de Atlas en Hi Sports TV, quien confirmó que en el cuadro mexicano no piensan mantener a Flores y ya vienen trabajando en una cesión.

“Atlas ya no lo quiere, no tiene cabida en el primer equipo. En el club andan muy desesperados buscándole acomodo y todo hace indicar que Melgar sería su próximo destino. En caso no llegue a conseguir equipo, volvería a Atlas pero solo para jugar en la reserva, porque está claro que en el equipo principal no va a jugar”, manifestó.

Cabe resaltar que Flores regresó a la ‘U’ a comienzos de junio del año pasado, como refuerzo para afrontar la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Ya en el 2024, aunque le costó ser regular y tuvo altibajos, Edison también fue importante para Fabián Bustos y cerró la temporada con 10 tantos –nueve por la Liga 1 y uno por la Copa Libertadores–, contribuyendo para que Universitario se corone bicampeón en el año de su centenario.

Jean Ferrari confirmó préstamo de jugadores

En la misma línea, Ferrari se refirió a la conformación del plantel para el 2025. Sumado al anuncio de Jairo Vélez, César Inga, Paolo Reyna y Miguel Vargas, contó que jugadores serán prestados para que puedan tener mayores oportunidades de sumar minutos. Además, profundizó en el caso de Diego Romero.

“Hay jugadores que vamos a prestar porque necesitan participación. El caso de Saravia, él necesita jugar y va a ser prestado. Mismo caso con José Bolívar y Piero Guzmán que serán prestados a equipos del norte. Con Christopher Olivares estamos en conversaciones por opciones de préstamo o liberación”, anunció.

Tras la llegada de Miguel Vargas, brindó detalles de la razón de la posible partida de Diego Romero: “El caso es particular. Hay conversaciones durante todo el año y el compromiso es que ya pueda tapar, pero el préstamo va a ser al fútbol extranjero. A nivel local, no irá a ningún lado. Se quedaría en el plantel si no aparece ninguna oferta del exterior. Este año tuvimos tres ofertas de Argentina. Había que tomar una decisión y salió bien porque tapó partidos cruciales para el bicampeonato”.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

TE PUEDE INTERESAR