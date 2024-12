Sin duda, la temporada 2025 significará el reto del tricampeonato para Universitario de Deportes. Pero también de hacer un buen papel en la Copa Libertadores (están en fase de grupos); por esta razón, buscarán armar una plantilla competitiva para no descuidar ambos frentes. En el plano nacional, sumaron dos refuerzos: César Inga (ex ADT) y Paolo Reyna (ex Melgar). Ojo, en las próximas horas se daría la firma de Jairo Vélez y el guardameta Miguel Vargas. Queda claro que no serán los únicos en incorporarse, ya que el bicampeón busca una carta en el exterior. Por lo pronto, la lupa está sobre el mercado colombiano.

Desde L1 MAX señalaron que hay tres nombres que están en la agenda de Universitario de Deportes: Leonardo Castro de Millonarios, Daniel Moreno del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos de Atlético Nacional. Los futbolistas están en plena definición de la Liga Betplay. Eso sí, en tienda crema tienen claro que la decisión se meditará. Es decir, irán paso a paso para encontrar la pieza que buscan por todo el frente de ataque.

De acuerdo a la misma fuente, este acercamiento se dio en el viaje que Manuel Barreto, director deportivo, realizó al país de Colombia en los últimos días. Uno de los más destacados en la temporada es Leonardo Castro, quien lleva 21 tantos en 37 partidos disputados entre el torneo local y Copa Libertadores.

Leonardo Castro juega en Millonarios. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, el caso de Alfredo Morelos también podría ser opción para los cremas. Con 28 años de edad, tuvo la oportunidad de jugar en Rangers de Escocia en seis temporadas. Su regreso a Sudamérica se dio en Santos de Brasil y luego fichó por Atlético Nacional. En 2024 tiene cuatro goles en 18 partidos.

Alfredo Morelos juega en Atlético Nacional. (Foto: Getty Images)

Daniel Moreno es otro de los destacados en la temporada de Deportivo Pasto y sus goles aportaron para que su equipo se inserte en el cuadrangular final de la Liga Betplay. En su participación de la temporada suma 23 cotejos y marcó 17 veces.

Daniel Moreno juega en Deportivo Pasto. (Foto: Difusión)

Los primeros movimientos de Universitario

Universitario empezó los movimientos en el mercado de fichajes. La primera salida oficial fue la de Nelson Cabanillas, quien jugó con la camiseta ‘merengue’ desde el 2019 hasta el 2024. El carrilero izquierdo, en el esquema 3-5-2, era uno de los puntos a reforzar. Por tal motivo, tras las salidas de ‘Caba’ y Segundo Portocarrero, la dirigencia ‘crema’ cerró la contratación de César Inga (22 años), quien llegó procedente de ADT de Tarma.

Paolo Reyna se convirtió en el segundo refuerzo de la temporada 2025. El exjugador de Melgar llegó a Lima y el último lunes pasó los exámenes médicos correspondientes y en la noche fue oficializado como refuerzo: su contrato sería por tres temporadas. Ahora, otro jugador que está muy cerca de Ate es el arquero Miguel Ángel Vargas, quien estuvo este en Deportivo Garcilaso.

La palabra de Jean Ferrari

El administrador del club crema, Jean Ferrari, estuvo en la final de la Copa Libertadores y en las últimas horas regresó a nuestro país. En medio de ello, habló con Jax Latin Media sobre los fichajes que están buscando en el exterior: “Eso lo está viendo el área deportiva. Manuel (Barreto) ha salido de viaje y calculo que ya debe estar en Lima. El seguimiento que hemos hecho, cómo lo hemos venido haciendo en estos años, por algo hemos salido bicampeones y a los jugadores que hemos traído han funcionado de buena manera. Y los resultados son evidentes”.

Por otro lado, Ferrari se refirió a su presencia en el choque entre Botafogo y Atlético Mineiro. “Acabo de ver la final de Copa Libertadores, una final espectacular, además de la experiencia de todo lo que es el hospitality y todo lo que siempre tenemos que traer, estar a la vanguardia. Nosotros para poder desarrollar buenos eventos, siempre tenemos que estar a la vanguardia. Mi viaje es básicamente para eso, para seguir viendo estos grandes eventos deportivos”, sentenció.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





