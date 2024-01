Universitario de Deportes es uno de los equipos que ha tenido mucha actividad en el mercado de pases y, en las últimas horas, afina los últimos detalles para concretar nuevos fichajes. Tal como hizo con la llegada de Jairo Concha, la escuadra merengue espera sumar a un nuevo refuerzo, teniendo entre su lista de objetivos a Christofer Gonzales. Al menos así lo dio a conocer su administrador general, Jean Ferrari, quien confirmó que se encuentran negociando con el entorno de ‘Canchita’. Asimismo, aprovechó para llenar de elogios a ‘Jairoco’ y mandó un recado a Alianza Lima, quien solicitó la suspensión del Estadio Monumental por diversos hechos violentos que habrían ocurrido durante las veces que se enfrentaron en la Liga 1 y Liga Femenina.

“Muy contentos. La verdad que hicimos un gran esfuerzo. Esto se venía trabajando hace algún tiempo. No es fácil traer jugadores de la categoría como la de Jairo. Requiere de un tiempo y hemos podido concretarlo. Estamos felices por eso”, sostuvo el mandamás crema para las cámaras de Best Cable.

En relación a la preparación de Universitario, Jean Ferrari aseguró que el equipo se viene preparando de la mejor manera para afrontar con un gran nivel los retos de la temporada. “La gente está con muchas ansias de ver al equipo campeón nuevamente. Lo demuestran continuamente y estamos preparándonos para poder hacer buenas presentaciones. No solamente en los partidos amistosos y en lo que va a ser el campeonato local. Todavía no está cerrado el plantel”, aseveró.

Como era de esperarse, el mandamás crema respondió ante la consulta del posible fichaje de Christofer Gonzales. Eso sí, aseguró que las negociaciones con ´Canchita´ están en proceso y aún no hay nada definido. “A mí particularmente no me gusta adelantarme. Nada está cerrado. Mientras no hay una firma, no podemos dar cierre de nada. Está en proceso al igual que el jugador extranjero que estamos evaluando. Tenemos fechas límites. En estos días habrán novedades”, sostuvo.

Finalmente, Ferrari se refirió al reclamo de Alianza Lima contra Universitario ante la Comisión Disciplinaria de la FPF, pidiendo que se investigue diversos hechos violentos ocurridos en el Estadio Monumental durante sus enfrentamientos que jugó de local en la Liga 1 y Liga Femenina. Ante ello, el administrador respondió que le “parece gracioso” el pedido del conjunto íntimo ante las autoridades del balompié nacional.

El fixture de Universitario

Universitario de Deportes iniciará el camino hacia el bicampeonato en Trujillo, ciudad en la que se verá las caras con Carlos A. Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de que se confirme el fixture del certamen local por parte de los organizadores. Cabe destacar que la última vez que los merengues fueron al estadio Mansiche para medir fuerzas con los carlistas, el resultado fue 2-0 favorable a los locales, quienes llegaron al triunfo con un doblete de Matías Succar. Aquella noche, Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña fueron expulsados.

Con relación al clásico del fútbol peruano, se dará en la tercera jornada de la competencia, siendo Universitario de Deportes el que jugará en condición de visitante contra Alianza Lima. Ojo a un detalle, al estar el estadio Alejandro Villanueva suspendido por los hechos ocurridos en la final de 2023 entre los ‘compadres’, el duelo se llevará al Estadio Nacional.

Otro encuentro importante que tendrá que afrontar el elenco de Ate será el de la fecha 4, cuando tenga que recibir a Melgar en el estadio Monumental de Ate. Con relación al encuentro con Sporting Cristal, tendrá que esperar hasta la decimoquinta jornada, siendo los celestes locales en esa oportunidad.





