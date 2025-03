A lo largo de su carrera como futbolista, Jefferson Farfán pasó por distintos equipos del mundo. Con un paso destacado por Europa (en PSV y Schalke 04), decidió ir a los Emiratos Árabes Unidos para jugar por Al Jazira. Cuando se encontraba en la última etapa en este último, recibió un llamado para volver al Perú: Jean Ferrari lo quiso para César Vallejo. En aquel momento, el actual administrador de Universitario se encontraba en la gerencia deportiva del club ‘poeta’, por lo que buscó los servicios de la ‘Foquita’; sin embargo, su impresión fue fuerte al preguntarle el monto que quería como salario.

En una nueva edición de ‘Enfocados’ (programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola), Jean Ferrari fue invitado y contó este anecdótico momento que ya había sido revelado con anterior por el ex ‘10′ de la Selección Peruana, dejando claro que en algún momento lo buscó para formar parte de un equipo en el que se encontraba como parte de los directivos.

Ferrari relató que el acercamiento comenzó por Junior Viza y Rinaldo Cruzado, dos jugadores que tenía en el plantel. Este vínculo se veía cada vez más posible porque ambos tenían buena amistad con Jefferson. Jean comenzó: “Yo pulseaba, pero sentía que no iba a querer venir hasta que Jeffrey le dijo a Viza (en una llamada en altavoz) ‘compadre, contigo yo juego, ahí hacemos chocolate’. Ya estaban alucinando. Ya se habían proyectado. ¿Estos quieren ir a jugar fútbol o irse de fiesta?, me pregunté. Estos acá me rompen todo”.

Jefferson Farfán jugó en Al Jazira hasta 2016. (Foto: Facebook)

Las dudas no tardaron en rondar, pero optó por establecer una comunicación directa con Farfán. “Lo llamo y me dice ‘¿quién habla?‘. Es vivo, también pulseador. ‘Soy Jean Ferrari, de la Vallejo’ le respondí. ‘Ahh tío’, me dijo. Vivo es, porque con esa frase te baja, te ablanda”, mencionó, destacando que el jugador contaba con una buena habilidad para poder negociar.

Todo iba bien en la conversación hasta que llegaron al plano económico. El monto que ganaba ‘Jeffry’ en Emiratos Árabes Unidos lo hizo pedir un salario que lo convertía en el mejor pagado de la historia del fútbol peruano. Al ser un dinero demasiado elevado, Ferrari decidió terminar la negociación de manera abrupta porque no podían pagarlo.

“Me dijo ‘yo estoy en Arabia, no te voy a decir cuánto es lo que yo gano, porque te vas a asustar. Te estoy hablando en serio, baratito nomás ah, pero por seis meses porque quiero agarrar ritmo de juego’. Pidió 150 mil dólares mensuales y lo mandé a la con*** su madre. Se pudrió todo, ahí se acabo la conversación. Nunca más supimos ni él de mí ni yo de él”, contó Ferrari entre risas.

Jean Ferrari habló sobre Alianza Lima

En una entrevista con el programa ‘Enfocados’ -conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola-, Jean Ferrari respondió diversas interrogantes sobre su etapa como ex futbolista, su desarrollo en la administración de Universitario de Deportes y también fue consultado por la rivalidad que existe con Alianza Lima. Precisamente, sobre los blanquiazules, aclaró que espera le vaya bien en la Copa Libertadores.

“¿Me alegra que a Alianza le vaya bien? No, pero yo estoy dentro del sector entretenimiento. Yo siempre voy a velar por que al sector le vaya bien. Si a un equipo peruano le va bien a nivel internacional, le va a ir bien al sistema”, respondió Ferrari ante la consulta de Farfán y Guizasola.

Si bien le deseó suerte en la Copa Libertadores, aclaró que esta opinión favorable solo se refleja en la competencia a nivel internacional. Para Jean, la idea principal es que exista un mejor desarrollo del fútbol peruano para también poder borrar el concepto de las malas participaciones y el bajo nivel que puede reflejar la Liga 1, en comparación de otros torneos.

“A nivel local vamos a tener nuestras diferencias, pleitos y confrontación, pero a nivel internacional tenemos que cambiar esa imagen de que la liga peruana es una liga paupérrima. ¿O sea Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y Christian Cueva fueron una casualidad? No”, aseguró.

