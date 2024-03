Son varias historias las que se vienen dando a conocer en el programa de Jefferson Farfán (Enfocados), siendo una anécdota con el actual administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, la que salió a la luz por intermedio de la ‘Foquita’, quien contó que el directivo intentó adelantar su regreso al fútbol peruano cuando se encontraba jugando en Emiratos Árabes Unidos.

“(Jean) Ferrari quiere todo. Cuando estaba jugando en Dubái (Al Jazira), me llamó para llevarme a Melgar y le dije ‘tienes los chavos (dinero) o no’. Él creía que iba a ir gratis. Le dije ‘acá son de los grandes’”, sostuvo el jugador en su programa de YouTube.

Siguiendo la historia, el exseleccionado nacional también dio detalles del motivo por el cual la operación no llegó a buen puerto, indicando que el factor económico jugó un papel más que determinante para que decida continuar defendiendo los colores del equipo árabe.

“No, olvídate, yo me quedo”, agregó el ‘10 de la calle’ cuando escuchó la oferta que le propuso el ahora administrador merengue -en ese entonces- para que selle su fichaje por Melgar de Arequipa, escuadra de la Primera División de nuestro país.

Es preciso señalar que, años después, la ‘Foquita’ terminaría aceptando la propuesta de Alianza Lima para volver al fútbol peruano tras varios años en el extranjero. En el equipo de sus amores, consiguió el bicampeonato nacional entre 2021 y 2022.

Farfán y el respaldo a Quispe

Farfán contó que fue Pablo Bengoechea quien pidió el dorsal ‘10′ para su camiseta, cuando este era asistente técnico de Sergio Markarián. A partir de entonces la exigencia fue mayor y le tocó responder dentro del terreno de juego. “’Pide la número ‘10′, a partir de ahora vas a usar la ‘10′ y quiero que tú asumas la responsabilidad del equipo’”, relató el exdelantero.

En esa misma línea, Yotún dijo que “a Quispe se la pueden dar, que ya comience a sentir”, en referencia de sus a partir de ahora, sin la presencia de Christian Cueva, le toca a él ser más determinante en la ‘Bicolor’. A su vez, Jefferson agregó: “Sí, yo creo que sí, que sienta la pegada. A mí me gusta, ‘ratonero’”.

Con toda la experiencia de sus más de 100 partidos con la Selección Peruana, ‘Yoshi’ sabe que incluso en la manera de llamarlo tiene que haber un tono diferente, para que sepa que ya no es aquel juvenil que apareció en el 2021 y que ahora ya tiene otras credenciales. “No es para hablar mal, ya no es ‘Pierito’ ya. Ya está en una liga buena, un equipo bueno”, sostuvo el jugador ‘celeste’.





