Si hay un jugador que representa el sacrificio, la humildad y el amor por Alianza Lima ese es Jefferson Farfán. En un año complicado, donde mucho se dijo de su futuro, la ‘Foquita’ se puso la camiseta del club de sus amores y trabajó duro para hoy festejar, demostrar y, sobre todo, enseñar que cuando uno se esfuerza al máximo todo es posible. ‘Jeffry’ entrenó a doble turno –en Videna y Matute– y siguió al pie de la letra cada indicación para su recuperación y volvió más fuerte que nunca, con el único objetivo de apoyar a los ‘íntimos’, con esa alegría y liderazgo que lo caracterizan y que hoy le han permitido a Alianza ser campeón. ¿Quien más que él ? Nadie. Farfán es una joya y es un lujo tenerlo de regreso. ¡Gracias, ‘crack’!

Por como se dieron las cosas, ¿consideras este tu título más importante con Alianza?

Sí, ha sido un campeonato lindo e importante para mí. Después de tantos años, regresar al Perú y salir campeón es un sueño más cumplido. Estoy agradecido con la oportunidad que me dio el club de mis amores, el cuerpo técnico, y con el apoyo que me dieron mis compañeros. Todo esto lo valoro muchísimo y espero seguir disfrutando y seguir dándole alegrías al pueblo blanquiazul.

Todos sabemos el esfuerzo que le metiste a tu recuperación este año, pero más allá de la ardua rutina diaria a la que te sometiste para llegar al 100%, ¿cuál crees que fue la clave para cumplir tus objetivos y llegar a la final?

Creo que la fortaleza mental ha sido lo más importante. He tenido molestias, he recaído, pero he tenido personas importantes en el club que me han apoyado mucho y aparte, como siempre lo he dicho, mi familia ha sido primordial. Ellos han hecho que me olvide de las molestias y que solamente piense en jugar y disfrutar de lo que me gusta, que es el fútbol.

Jefferson Farfán posó con su familia en el arco sur de Matute, luego de oficializarse su vínculo con Alianza Lima para la presente temporada. (Foto: Instagram)

La foto con Hernán Barcos en la final es para el recuerdo, ¿qué pensaste el momento que te levantó sobre sus hombros y viste la tribuna Sur llena de hinchas?

Fue un momento muy especial. Primero por el lindo gesto de Hernán, y segundo porque pude estar cerca de los hinchas. Yo, como uno más de ellos, también sentí que todo lo que había pasado en algún momento con Alianza, el año pasado, se volteó a favor. Creo que el pueblo blanquiazul lo reconoció y fue una alegría enorme para todos. Imagínate, en ese momento creo que nadie se dio cuenta, pero se me caían las lágrimas de emoción, de alegría. Ha sido una fecha especial, más aún porque he estado con el club que tanto amo.

¿Qué significa para ti este Alianza Lima campeón de la Liga 1?

Todo. Es un grupo humano maravilloso, alegre, donde todos han empujado para el mismo lugar, y eso ha hecho que el grupo se vuelva grande e importante. Esos son los que ganan los títulos. En el equipo no ha habido individualismos, creo que eso ha sido lo más importante y lo que ha hecho que alianza se corone campeón.

¿Qué tan clave crees que fue tu presencia en el plantel como líder de Alianza Lima para conseguir el campeonato?

Bueno, como todo líder en un equipo, por ser el mayor creo que de alguna u otra manera he sido un referente positivo para los chicos, al igual que Hernán y Ballón. Y creo que eso se ha visto reflejado en el campo.

Todo para ellos

A inicios de año comentaste que tras 17 afuera lo más importante para ti, hoy en día, era disfrutar con tu familia. Hoy les regalas un título nacional con el equipo que también son hinchas, ¿Qué te han comentado tus hijos y tu madre?

Ellos sienten una felicidad enorme. Mi mamá es la más feliz, es súper hincha de Alianza Lima. Hablamos siempre, y ella me decía que eso (el título) iba a ser la cerecita del pastel, y gracias a Dios así fue. Ella está súper contenta, mis hijos también vieron el partido y disfrutaron de ese momento tan especial para mí.

Paolo Guerrero mencionó el último domingo que su deseo por volver a Alianza aún no está descartado, como su amigo, ¿crees que aún hay tiempo de convencerlo y que regrese al Perú?

Yo he hecho de todo para convencer a mi compadre. Hay que respetarlo, Él va a venir cuando lo crea necesario y bueno, y aquí estaremos esperándolo con los brazos abiertos.